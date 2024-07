„Máme už tenhle způsob přípravy zaběhnutý, v úterý a ve čtvrtek bude posilovna místo atletiky. Každé odpoledne už je s míčem, ale zpočátku jsou i házenkářské tréninky intenzivnější než v sezoně,“ naznačil 48letý trenér Petr Štochl.

Talent už sice začal bez dvou odchovanců, kteří zamířili ke konkurenci – brankáře Karla Šmída (Dukla Praha), spojky Martina Říhy (Lovosice) i makedonského reprezentanta Nikoly Kosteskiho – ale zato s navrátilcem Tomášem Nejdlem (Kalisz), novým pivotem Jiřín Dokoupilem (Dukla Praha) i dvojicí exjičínských házenkářů brankářem Danielem Grabemanem a levákem na křídlo Dominikem Skopárem. Zapojí se i dorostenci.

„Jsem přesvědčený, že jsme mančaft vhodně doplnili. Na postu pravého křídla a brankáře jsme vsadili na mladé hráče, kteří mají budoucnost. Mohli by nám pomáhat delší dobu. Zároveň doufáme, že vnesou do týmu novou energii, potenciál mají,“ uvedl Petr Štochl na adresu házenkářů z Jičína.

V případě Tomáše Nejdla věří trenéři, že naváže na výborné sezony před odchodem do Polska. „Byl jedním z tahounů, z hráčů, na nichž jsme hodně stavěli. No a na pivota přišel Jirka Dokoupil, to je další kluk, který už má hodně odehráno. Je v širším kádru reprezentace, i po návratu Kuby Šindeláře by měl mít místo v týmu,“ doplnil kouč Talentu k dalším novým tvářím.

I Jakub Šindelář, který podstoupil operaci achilovky už se na spoluhráče občas přijde podívat, konečně bez berlí. Ale v jeho případě nehodlá klub nic uspěchat. „Pokud budu hodně optimistický, mohl by se po Vánocích intenzivně začít připravovat, ale spíš si myslím, že až někdy v play-off. Prognózy se různí, bylo to vážné zranění. Já jsem zastáncem toho, že zdraví je přednější než sport,“ naznačil Petr Štochl, že na klíčového muže sestavy nehodlají nijak tlačit.

V tréninku jsou až na Šindeláře i všechny opory – brankář Herajt, Douda, Stehlík, Vinkelhöfer i Chorvat Čurčič. Jen mladíci Bláha a Beneš, kteří byli na juniorském Euru se připojí později.

V přípravě vyzve Talent tým Plzeňského kraje opět především soupeře z ciziny. „Naším cílem je hrát s týmy, které nepotkáváme tak často,“ potvrdil kouč s tím, že letos ale přece jen došlo k drobným změnám.