Obě mužstva půjdou do vzájemného střetnutí s víkendovými výhrami v zádech. Talent porazil Lovosice 37:36 a Dukla vyhrála nad Brnem 26:21.

„Dukla se neliší od té v minulých sezonách. Řekl bych ale, že letos má kolísavé výsledky, protože vcelku jasně prohraje v Brně, ale pak doma porazí Karvinou. Nicméně na to příliš neberu ohled, protože zápasy s Duklou bývají vyhrocené a mají nádech derby. Týmy jsou provázané, protože my máme v kádru bývalé hráče Dukly. Ta má plzeňského trenéra,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Patrně největší změnou v táboru soupeře byl odchod Jonáše Patzela do Karviné. „Jonáš Patzel je velmi kvalitní hráč, ale potřebuje čas, aby vyzrál. Myslím si, že Dukla se s jeho odchodem už dokázala vypořádat. Má jiné hráče, kteří jsou schopní tým táhnout, a na ně se budeme připravovat,“ řekl Štochl.

Nedělní zápas Plzně s Lovosicemi sledoval bývalý trenér Talentu a nyní kouč Dukly Praha Michal Tonar st.

„Pokud Dukla nehraje, tak se Miky objevuje na našich zápasech. Nehledě na to, když věděl, že za tři dny budeme hrát proti jeho týmu. My ale nebudeme měnit sestavu a taktiku podle toho, jestli náš zápas s Lovosicemi viděl trenér Dukly. Taktiku budeme spíš uzpůsobovat zdravotnímu stavu kádru,“ vysvětlil trenér Talentu.

Plzeňské mužstvo je zdecimované zraněními a nemocemi. Štochl nechtěl příliš odkrývat karty, jestli se někteří házenkáři dali do dneška do kupy. „Máme nějaké šrámy ze zápasu s Lovosicemi, proti nimž hráli někteří hned po nemoci, v podstatě vylezli z postele bez tréninku. Jejich stav se lepší, protože měli další dva tři dny, aby trochu nabrali síly. Počítám s tím, že do hry zasáhnou i ti, kteří měli menší zátěž s Lovosicemi,“ konstatoval Štochl.

Kvůli absenci několika hráčů nevyloučil variantu s Janem Stehlíkem na střední spojce, kde alternoval proti Lovosicím. „Všichni viděli, že to fungovalo. Honza je zkušený a dobrý hráč s přehledem ve hře. Umí aplikovat věci, které po něm chceme,a zvolit správné řešení, ať už z pravé, nebo ze střední spojky. Máme dost středních spojek, ale musíme s nimi počítat na křídle, protože tam máme jen Adama Bern᠆harda, na kterého nemůžeme naložit veškerou obrovskou zátěž. Takže na levé křídlo hodně chodil Martin Říha,“ vysvětlil kouč Plzně.

Plzeňští střelci budou muset najít recept na zkušeného gólmana Dukly Tomáše Petržalu. „Petržalka většinou odchytá proti nám skvělé zápasy. Řečeno s nadsázkou – mohl by toho také jednou nechat. Tomáš spoustu let v hodně zápasech Duklu držel. Víme o jeho kvalitě, naši hráči už proti němu mnohokrát stáli, takže se znají dokonale,“ prohlásil Štochl.

Za dva týdny čeká Talent dvojzápas EHF Cupu v Izraeli s Hasharonem. „Po sportovní stránce je lepší hrát jeden zápas doma, ale toto rozhodnutí vedení je ekonomické. Pokusíme se postoupit, i když hrajeme oba zápasy u soupeře,“ konstatoval Petr Štochl.

