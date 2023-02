„Je to celkem fajn, že vedeme ligu. Mohl by to být dobrý psychologický moment. A hlavně už to máme zase jen ve svých rukou, jarní část jsme rozjeli dobře, ale potřebujeme na to navázat dalšími výhrami,“ hlásil cestou autobusem zpátky na západ Čech jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl.