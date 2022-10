„Je to tým, který se v soutěži udržel jen díky tomu, že se rozšířila extraliga. My se víceméně soustředíme na sebe, abychom podali optimální výkon. Pokud se nám to povede a zahrajeme dobrý zápas, tak jsem přesvědčen, že utkání zvládneme. Nesmíme soupeře podcenit, i když je příjemnější po reprezentační pauze zahajovat s Hranicemi než v Zubří,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Na kvalifikační zápasy proti Estonsku a Izraeli byli povoláni Režnický, Douda a Chmelík a reprezentační dorost měl tréninkový kemp, takže házenkáři Talentu trénovali v omezeném počtu. „Tomu jsme přizpůsobili trénink, věnovali jsme se spolupráci v menších skupinách. Nebyl to zásadní problém. Máme radost, že si kluci vybojovali šanci hrát a trénovat za nároďák. Teď jsme měli týden na přípravu na Hranice už kompletní,“ uvedl kouč Plzně.

Minulý týden se s dlouholetou kariérou rozloučil 51letý hranický brankář Josef Kučerka. „V bráně se už objevovali jiní gólmani, nicméně Pepa je hranická legenda a nesmírně zkušený brankář, který dokázal svůj tým podržet. Nejlepší léta už má ovšem nějakou dobu za sebou, takže obrovský rozdíl mezi ním a ostatními brankáři Hranic asi nebyl. Spíš budou chybět jeho zkušenosti, rady a organizace obrany,“ tvrdil Štochl.

Proti Hranicím bude postrádat dlouhodobě zraněné Šafránka a Michala Tonara. „Po nemoci se vrací Honza Stehlík,“ přivítal trenér.

Včera rozhodla Soutěžní komise Českého svazu házené (ČSH) o osudu předčasně ukončeného úterního zápasu osmifinále Českého poháru mezi Vršovicemi a Talentem Plzeň. Komise stanovila výsledek 10:0 pro Talent a potvrdila jeho postup do čtvrtfinále.

Zápas byl za stavu 13:4 pro Talent ukončen kvůli neustále mokré palubovce. „Vzhledem k problémům družstva Sokol Vršovice s halou a také vzhledem k velkému množství zápasů Talentu Plzeň ve zbytku roku 2022 nedošlo k okamžité dohodě na odehrání utkání v náhradním termínu. Zástupce klubu Sokol Vršovice navrhl kontumovat utkání ve prospěch družstva Talent Plzeň,“ napsala Soutěžní komise ČSH s tím, že rozhodla o kontumaci.

„Hlavně mě štve, že se ten zápas neodehrál, protože jsme jeli do Prahy, kde se hrálo asi 15 minut. Přišli jsme o zápas, případně o trénink, který bychom potřebovali. Kontumace mi přijde jako logická. Naše termínovka je hodně nabitá, hala Vršovic je nevyhovující, takže by se muselo hrát v jiné hale, nebo u nás. Což by bylo už komplikovanější,“ uvítal kontumaci trenér Petr Štochl.

