V utkání čtvrtého kola házenkářské extraligy odehrál Martin Říha zatím největší porci minuta hned se to také projevilo ve statistikách. K vítězství Talent týmu Plzeňského kraje 38:28 přispěl pěti góly.

Plzeňský házenkář Martin Říha přispěl v Kopřivnici pěti góly přispěl k výhře Talentu 38:28. | Foto: Foto: Hynek Sladký

Spravili jste si alespoň trochu náladu po minulé domácí remíze s Frýdkem?

Vítězství o deset branek venku je super. Pozvedne to náladu v týmu, která byla smutná. Ale teď nás čekají další dva výjezdy a i v nich chceme naplno bodovat, abychom až do Karviné udrželi vítěznou šňůru.

Museli mít trenéři v týdnu důraznou promluvu, nebo jste sami cítili, že to posledně doma nebylo ono?Všichni jsme věděli, že se nám ten zápas nepovedl. Ani žádné důraznější věty nepadly. Spíš jsme se potřebovali znovu v hlavě dobře nastavit a dát do toho novou energii, která tam s Frýdkem bohužel nebyla. V Kopřivnici to za mě vypadalo dobře.

Patnáct z 38 branek branek vstřelil Nikola Kosteski. Jak velký to byl přínos pro tým?

Niko odehrál skvělý zápas, pomohlo nám i to, že proměnil každou sedmičku. Mohli jsme se na něhov koncovce spolehnout, ať už z rychlého útoku nebo z malých úhlů z křídla. Když dá někdo patnáct gólů, je to potom jednodušší i pro ostatní, svezou se na vlně úspěchu. Jsme rádi, že se mu dařilo.

Už si s ním po roce, co jev Plzni, popovídáte i česky?Myslím, že rozumí dobře, stejně jako Marko Čurčič.

Vy jste dal pět branek, což je nejvíc v sezoně. Ani v té minulé jste nebyl úspěšnější…

Šel jsem na hřiště asi po čtvrthodině a doufal jsem, že se chytnu. Zápas se mi docela povedl a můžu na tom stavět.

Jak těžké je vědět, že nejdete do hry od začátku, udržovat si nastavení na zápas?

Člověk musí být trpělivýa nehroutit se, když šance nepřijde hned. Je to těžké, ale když se pak naskytne, musíte ji chytit za pačesy, je to buď a nebo. Jsem rád, že se mně to v Kopřivnici povedlo, a doufám, že to takhle půjde dál.

Teď vás asi čeká speciální zápas, ve sváteční čtvrtek jedete do Strakonic, kde jste v minulých letech působil…

Bude to zajímavé, těším se tam moc. Vrátit se do známého prostředí je super.