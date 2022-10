Jak vás spoluhráči v národnímu týmu přijali? Tak to bylo úplně v pohodě, spoustu kluků jsem znal z působení v Zubří, další zase ze soupeření v extralize. V tom nebyl vůbec žádný problém.

A co spolupráce se španělským koučem Xavierem Sabatem a jeho realizačním týmem?

(usměje se) Bylo to náročné, určitou roli hrála angličtina. A pak je to neskutečný perfekcionalista, nic jiného než házená ho nezajímá.

V úvodu jste říkal, že jste si to užil až na ty výkony. Nejste tedy sám se sebou spokojený?

Ten první zápas ještě šel, ale ten druhý… Podle toho, jak to viděl trenér, to určitě nebylo dobré.

Přitom už jste s Plzní zažil evropské poháry. Je to na reprezentační úrovni ještě vyšší level?

Kvalitou určitě. Pro mě byl největší problém vstřebat všechny ty kombinace, které pro mě byly nové. A to jsem jako střední spojka musel. A také dirigovat Staňu Kašpárka s Matějem Klímou pro mě bylo netradiční. Bylo to poprvé, takže jsem byl i nervózní.

Zdroj: Zdeněk Soukup

Ale kvalifikaci jste dobře rozjeli, s tím panuje spokojenost, ne?

Vyhráli jsme obě utkání, to byl cíl pro tenhle dvojzápas. Teď se budeme chystat na Island, ať už se mnou nebo beze mě.

Vypadá to, jako už byste ani s další pozvánkou nepočítal…

Samozřejmě, budu rád, když mě trenér Sabate pozve. Ale uvidíme taky, jak se mně bude dařit v extralize.

No právě a jako první vás už v sobotu čekají poslední Hranice. Je to ideální soupeř na rozehrání po reprezentační přestávce?

No ideální… První zápasy po takových přestávkách nejsou úplně jednoduché a je úplně jedno, proti komu hrajete. V minulosti jsme se o tom několikrát přesvědčili, ale teď si myslím, že to bude spíš o nás, než o Hranicích.

Přesto, co od nich čekáte?

Nepřijedou odevzdaní, budou bojovat. Nemají sice ještě ani bod, ale tady nemají co ztratit, proč to tedy nezkusit. Určitě budou hrát s velkým nasazením, i v tom se jim musíme vyrovnat. Nesmíme nic vypustit. Rozhodně nepočítáme s tím, že se porazí sami.

Minulý týden se s aktivní kariérou rozloučil jejich legendární gólman Josef Kučerka…

Byl jsem i pozvaný na jeho rozlučku, ale plnil jsem si reprezentační povinnosti, takže mi to nevyšlo. Trochu to mrzí, protože Pepa byl obrovská persona. A ještě pořád je.

