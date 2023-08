Navzdory tomu, že kádr obhájce mistrovského titulu prošel teď v létě nejvýraznější obměnou za poslední léta. „Všichni chceme být co nejvýš, v Plzni to ostatně ani jinak nejde. Neděláme házenou, abychom hráli o osmé místo,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník evidentně dobře naladěný Jakub Douda, jenž přišel na západ Čech před pěti lety ze Zubří.

Byla dovolená dostatečně dlouhá?Takové dva týdny navíc bych zvládl, ale i tak to bylo dobré. Všichni jsme si odpočinuli a stihli věci, na které v sezoně není čas.

Dokážete ve volnu házenou úplně vypustit z hlavy?

Já stoprocentně (úsměv). V sezoně je jí až až. Ale s lidmi kolem házené se setkávám i ve svém volnu.

Trenér Štochl o ztrátě opor, posilách, Talentu ve druhé lize a neúčasti v Evropě

Těšil jste se zpátky na spoluhráče do kabiny?Zpočátku to bylo příjemné, když jsem kluky neviděl každý den, ale po čase už mně ta parta chyběla. Těšil jsem se, až začneme společně trénovat.

Máte za sebou už dva týdny přípravy, jak vše zvládáte?

Běhání mně vůbec nevadí, na to jsou v týmu jiní adepti, kterým se to zajídá. Ale víme, že je potřeba nabrat kondici, těžíme z toho celý rok. Snad jen vedro by nemuselo být takové.

Trenér Petr Štochl říkal, že už kondici hodně kombinujete s prací v hale s míčem. Je tohle příjemné?

Samozřejmě je to lepší, než běhat od lajny k lajně. Hlavně je to důležité. Máme nové kluky na důležitých postech, nemůžeme ztrácet čas. Je dobré, že je hned zapojujeme do našich systémů a sehráváme se. Nenecháváme to na poslední chvíli.

Jak se vám noví spoluhráči jeví?

Novase (pivot Nový) i Lea Kaplana známe, už tady byli. Měli šanci se vyhrát ve Strakonicích, určitě se posunuli. A Marko Čurčič vypadá taky dobře, ale na hlubší hodnocení je brzy, uvidíme po prvních zápasech.

Házenkáři Talentu nebudou hrát v pohárové Evropě

Je to další cizinec v týmu, jak s ním komunikujete?On dobře rozumí i mluví, má za manželku Češku, tohle je výhoda. Basa piv už je v lednici, takže je všechno v pořádku (úsměv).

Už se těšíte aspoň na přípravné zápasy?

To se stejně hodně zkouší, ladí se věci z tréninku. Je to příjemné zpestření přípravy, ale jak jsme na tom, ukáže až extraliga.