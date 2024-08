Jaké to bylo být zpátky v plzeňském dresu?

Určitě příjemné. Já jsem se vrátil hrozně rád, protože většinu kluků tady znám. Kádr zůstal víceméně stejný. To na Dukle jsem koukal, že se to vyměnilo hodně. Jsem zpátky v domácím prostředí, takže je to příjemný návrat.

Cítil jste se po roce v Polsku jako kdyby jste ani neodešel? Nebo se v Plzni něco změnilo?

Přece jenom pár nových jmen na soupisce je. Já se spíš budu muset popasovat s tím, abych si vzpomněl, co jsme tady hráli. Ono to zůstalo dost podobné, ale samozřejmě drobné změny jsou a zvyknout si možná budu muset na trošku jinou roli v týmu, než jsem tady měl v předchozích letech.

Přemýšlel jste při návratu právě o tom, jaká bude vaše role v Plzni? Diskutoval jste o tom s trenéry?

Samozřejmě. Já bych nešel do něčeho, co by mi to nedávalo smysl. Věděl jsem, že dostanu roli univerzála, což jsem zastával i v předchozích letech, když byli zranění kluci. A baví mě to, takže jsem spokojený.

Jaký byl rok v týmu Kalisz, s nímž jste skončili šestí v polské lize?

Co se týče výsledků, tak to byla úspěšná sezona. Také skvělá životní zkušenost. Ale vracel jsem docela rád, jsem zase rád tady mezi, řekněme, svými

Můžete být konkrétnější proč?

Já ke svojí házené rád dělám i jiné věci, třeba se věnuju práci s mládeží. Budu pomáhat Jirkovi Hynkovi s dorostem, co se posilovny a fyzioterapie týče. To mně v Polsku chybělo, zároveň jsem se cítil takový odříznutý od světa, od rodiny a od kamarádů.

Jakou úroveň měla polská liga ve srovnání s českou extraligou?

O tom jsem často přemýšlel. Co se týče prvních dvou týmů (Kielce a Plock), tak o tom se bavit nemusíme. To je opravdu extra klasa, zbytek ligy je poměrně vyrovnaný. To je asi největší rozdíl oproti české extralize, tak silný jako je tady vršek tabulky, je tam celá soutěž. V každém zápase jde opravdu o všechno. Je to opravdu profesionální liga, jsou tam větší peníze a je to i lépe marketingově zvládnuté.

S Plzní jste se loučil mistrovským titulem. Přilákala vás i vidina, že si můžete znovu zahrát o zlato?

Tak samozřejmě je to zajímavější, když hrajete o finále, jste ve hře o medaile až do konce. Je prestižní, i když jsme sportovci a bojuje se o každý flek. Jde také o osobní zážitek, co do toho člověk vloží a co mu to potom vrací, co předvede na tom hřišti, jak baví lidi a tak dál.

Talent bude mít určitě zase ty nejvyšší cíle vrátit se na mistrovský trůn, sesadit Karvinou. Co vy osobně, přemýšlíte třeba nad reprezentací?

Já bych rád předváděl co nejlepší výkony a pomohl Plzni. Do reprezentace jsem párkrát nakoukl, na mých postech jsou mladí šikovní kluci, bude to boj. Samozřejmě bych byl rád, kdybych dostal šanci častěji.

V plzeňské šatně jste našel svoje staré místo?

Já jsem ho věnoval těm, co si ho našli a teď jsem i díky vizáži (dlouhé vlasy – poz. aut.) zaujal místo po Kájovi Šmídovi, abych v to klukům v tom nedělal bordel (úsměv).

Co stojí za vaší změnou vizáže?

Já jsem se chtěl vrátit inkognito a možná to i trošku vyšlo (úsměv).

Takže za tím není třeba hledat nic hlubšího?

Nene, říkal jsem si, že to zkusím. Můžu vtipkovat, že jsem nechtěl riskovat, že by mě v Polsku špatně ostříhali, protože jsem v těchhle sférách s jazykem pokulhával. Tak jsem tomu nechal volný průběh a mám dlouhé vlasy.

Nakolik jste se naučil polsky za ten rok?

Ten jazyk je hodně podobný, rozumět se dá velice brzo. Jsou tam slova, která jsou jiná, ale podle kontextu člověku dojdou. S tím vyjadřováním je to složitější, ale pohyboval jsem se především v házenkářském světě, kde je terminologie hodně podobná nebo si pomůžete angličtinou, ale ta tam moc nejela. Ale kdybychom se bavili o složitějších tématech, asi bych spíš seděl v koutě (úsměv).

Jak se Tomáš Nejdl posunul za ten rok posunul, ať už házenkářsky nebo lidsky?

Já si myslím, že jsem asi trošku dospěl. Vyzkoušel jsem si profesionální házenou v zahraničí, odškrtnul jsem si dětský sen. K něčemu jsem dospěl a uvidíme, jestli mě to házenkářsky někam posunulo a budu tady platným pilířem Talentu.