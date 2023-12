Jako malá chytala puky, které na ní doma v Plzni pálil starší bratr Jakub, hokejista mistrovského Třince, ale teď je Markéta Jeřábková sama elitní házenkářskou střelkyní, postrachem gólmanek po celém světě.

Česká házenkářka Markéta Jeřábková v utkání proti Argentině. | Foto: Česká házená/David Švarc

Válí i na světovém šampionátu v Dánsku, kde od letošní sezony působí v klubu Ikast Handball, takže by se dalo říct, že je doma.

I díky jejím 14 gólům, po sedmi do sítě Konga (32:22) i Argentiny (31:22), si český tým norského kouče Benta Dahla zajistil v nejkratším možném čase postup do hlavní fáze šampionátu. Ale na závěr skupiny proti Nizozemsku vyšla v prním poločase střelecky naprázdno, favorizovaný soupeř ji dobře ubránil a položil tak základ k hladkému vítězství 33:20.

Jeřábková: Spousta lidí pochybovala, ale já dobře věděla, do čeho jdu

Sedmadvacetileté Markétě Jeřábkové, kterou už před šampionátem označil web olympics.com jako jednu z deseti největších hvězd mistrovství světa v Dánsku, se povedlo střelecky prosadit až po přestávce.

I odborník překvapilo, když se dvojnásobná vítězka Ligy mistrů s Vipers Kristiansand z Norska na začátku letošního roku rozhodla, že změní působiště. Od léta hájí barvy dánského Ikast Handball, který vytáhla na druhé místo ligové tabulky, když zatím nastřílela 42 branek, stejně jako v letošní sezoně Champions League.

„Spousta lidí pochybovala. Divila se, proč to vlastně dělám a že jdu do horšího. Ale já moc dobře vím, co a proč jsem udělala,“ vyprávěla v obsáhlém říjnovém rozhovoru. „Tohle byl další životní krok, který mě v něčem posunul. Pro mě všechno dávalo smysl, mělo to hlavu a patu. Z historie obou klubů se sice možná může zdát, že jsem šla do horšího, ale zázemí a práce lidí okolo jsou na podobné úrovni,“ dodala tehdy.

Jeřábková měla premiéru na vrcholné akci taky ve Skandinávii. „Ve Švédsku, ale už ani nevím, jestli to byl rok 2015 nebo 2016,“ usmála se při vzpomínkách. Ano, bylo na Euru 2016. „Ale každopádně pocity byly jiné než teď. Nikdo vás nezná, to je výhoda,“ doplnila.

Zato teď je smířená s rolí tahounky týmu. A poslední zápas s Nizozemskem dal jasný důkaz, že s výkonem Markéty Jeřábkové stoupá a klesá síla české reprezentace. Ona sama si uvědomuje, že k úspěchu potřebuje spoluhráčky.

Zachová. Jak se z benjamínka stala jedna z opor házenkářské reprezentace

A jednu dlouholetou ztratila hned v úvodním zápase s Kongem. Pro Kamilu Kordovskou šampionát kvůli vykloubenému lokti skončil hned, jak začal. „Je to velká ztráta, Kamča je stěžejní hráčka nejen v obraně, ale i pro atmosféru v týmu. Proto je důležité, že tady zůstává. My se musíme sebrat a hrát i za ní,“ litovala Jeřábková, která zraněné parťačce věnovala cenu pro nejlepší hráčku zápasu s Kongem.

Porážkou s Nizozemskem, ale pro český tým nic nekončí. V hlavní fázi šampionátu, do které jdou se dvěma body za vítězství nad Argentinou, se v další skupině utkají postupně s Ukrajinou, Španělskem a Brazílií. Ve hře jsou dvě postupová místa do čtvrtfinále.

Popere se o ně i tým Benta Dahla. Uspěje?