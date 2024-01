Když už jsme u španělského kouče. Máte výhodu, že se znáte o trochu víc? Je to příjemné, protože člověk ví, co od něho čekat a zároveň, co on čeká od vás. Snažím se pomoct klukům vysvětlovat některé věci, ono není jednoduché v rychlosti pochopit jeho španělskou angličtinu (úsměv).

„Však se mě také kluci občas ptají, jak na něho,“ usmál se v rozhovoru před odjezdem do Mnichova, kde odehrají Češi základní skupinu, v níž se postupně střetnou s Dánskem, Portugalskem a Řeckem. Do dalších bojů projdou nejlepší dva celky.

A taky vás prý umí zasypat velkou dávkou informací…Jo, a všechny ty věci je potřeba pořádně navnímat. Dávat při videomítincích pozor, koneckonců na ně chodíme i s poznámkovými bločky a zapisujeme si to.

Co jste si z jeho rad vzal vy?

Asi jak přistupovat k práci a být na sebe trošku přísnější. A v obraně jsem se během dvou let v nároďáku zlepšil.

Teď povede Česko poprvé na vrcholné akci. Je to na něm znát?

Myslím, že je natěšený a možná i trochu nervózní. I pro něj je to speciální, což jde vidět na každém tréninku. Byly opravdu hodně náročné.

Jak jste na tom vy osobně, stoupá natěšenost?

Těším se hodně. Od posledního mistrovství uplynula dlouhá doba. Všechno k tomuto Euru tak nějak spělo. Tím, že je v Německu, je to ještě speciálnější. Je to blízko, přijede spousta fanoušků, navíc házená má v Německu tradici, je populární, takže věřím, že bude plno.

Vy si to asi umíte dobře představit. Z Plzně jste odešel ještě v mládežnickém věku do Melsungenu, kde jste také okusil bundesligu…Ano, nějakou dobu jsem v Německu působil. Tam můžete hrát první nebo čtvrtou ligu a vždycky přijde plná hala. Myslím, že z atmosféry nebudeme zklamaní.

Je to věc která vás spíš svazuje, nebo motivuje?

Tlak je samozřejmě o něco větší, ale podpora je důležitá. Mně to dává pocit, že mám pro koho hrát.

A budete mít pro koho hrát? Kolik jste potřeboval lístků?

Máme koupenou celou řadu pro rodinu. Doufám, že přijedou fanoušci ze všech koutů naší republiky. Věřím, že budou víc slyšet než ti dánští, portugalští a řečtí.

Do turnaje vstoupíte ve čtvrtek proti mistrům světa z Dánska. Můžou být v úvodu turnaje snáz zaskočitelní?

Myslím, že jo, i když jsou samozřejmě velký favorit. První zápas není pro nikoho jednoduchý, nejen výsledkově, ale také pocitově. Ale museli bychom podat na každé pozici nadprůměrný výkon a jim zápas nevyjít. Zkusíme je zaskočit.

Jako klíčové se ale jeví sobotní utkání s Portugalskem. Vy s nimi máte zkušenost, že? Čím jsou specifičtí?

Je pravda, že v Lize mistrů máme s Plockem už druhý rok po sobě Porto, jehož hráči tvoří polovinu nároďáku. Systém je hodně podobný, takže víme, co očekávat.

A to je?Rychlou a chytrou házenou. Nemají na spojkách žádné vysoké bombery. Spíš jsou to pohyblivější kluci, kteří hodně dohrávají do pivota, umí se prosadit jeden na jednoho. Hodně praktikují hru bez brankáře sedm na šest. Ale už to není tolik živelná házená, čeká nás také velká taktická vyspělost.

Tak trochu opomíjení jsou třetí do party Řekové. Co o nich můžete říct?

Je pravda, že jsme se zatím víc soustředili na Dány a Portugalce. Ale to i proto, že na Řecko bude prostor nakoukat ho přímo v Mnichově. Moc nevím, co od nich čekat, ale i oni mají hráče, kteří hrají evropské poháry.

Říkal jste, že kouč Sabate je na vás přísný. Spokojil by se s postupem ze skupiny?

Řeknu to asi takhle, kdybychom postoupili, bude od nás chtít zase víc. Nebavíme se o tom, kam se chceme dostat. Euro není jednoduché, musíme jít zápas od zápasu.