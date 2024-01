„Z mé strany je to poznávání světa velké házené. Jsem hrozně rád už jenom za to, že jsem tady,“ hlásil ještě v minulé sezoně pivot Talent týmu Plzeňského kraje . „Teprve když jsem seděl v autobuse do Mnichova, jsem tomu definitivně uvěřil,“ smál se v útrobách hráčského hotelu Steinberger.

Jaké to je, když pronikáte mezi evropskou elitu v pokročilejším věku?Každý to má jinak. Někdo naskočí rychle. Já jsem si musel všechno tvrdě vybojovat, vydřít. Cesta až sem na Euro byla trnitá. Jsem rád, že jsem tady, ale doufám, že tím vše nekončí, ale začíná.

Našel byste nějaký zlomový moment v kariéře?

Určitě to byl přestup z pražské Dukly do Plzně, i když první sezona byla taková oťukávací. Od té druhé se všechno změnilo, hrál jsem stále víc, dostal jsem se do reprezentace, do zahraničí.

Na začátku letošní sezony přišel další krok do Polska. Jaká je tam vaše role v týmu?

Předně je v Polsku házená na vyšší úrovni, všechny týmy jsou plně profesionální. Zázemí je taky lepší, chodí více diváků. Zatím jsem byl první pivot, ale teď máme nového kouče. Měli jsme Poláka, teď to bude Dán. Uvidíme, co přichystá.

Nemůže vám účast na Euru spíš ublížit? Tým si bude zvykat na nového kouče a sehrávat se bez vás…

Takhle na to nekoukám. Můj hlavní cíl pro tuto sezonu bylo adaptovat se v polské lize a dostat se na Euro. Obojí se podařilo. Určitě bych to neměnil.

Jícha dělal Němcům kampaň na Euro. Šampionát beru i za svůj, říká ikona házené

Myslíte, že vám mohl pomoct přestup do polské ligy, kde působí i reprezentační trenér Xavier Sabaté?Možná, že mě má trochu víc pod dohledem. Ale nemyslím si, že by to hrálo podstatnou roli. Za poslední rok a půl, co jsem v nároďáku, nabrala moje hra progres.

Když už jste u nového týmu, jak jste na tom s polštinou?

První slova, která jsem znal, nejdou publikovat (úsměv). To má asi většina hráčů. Ale teď už se celkem dorozumím, i když na nějaké velké psaní to není.

Zmínil jste návštěvy v Polsku, kolik lidí chodí na vás?

Na každém zápase doma máme kolem dvou a půl tisíce lidí. V Polsku mají lepší návštěvy jen Kielce, ale celkově tam chodí víc lidí. I když já jsem si ani v Plzni nemohl stěžovat, vždycky tam byla skvělá atmosféra..

Zpátky ještě k Euru, kde vás čeká ještě zápas s Řeckem, s čím do toho půjdete? Jak byste soka charakterizoval?

My si chceme napravit reputaci po dvou zápasech, které nám vůbec nevyšly a ukázat, že házenou hrát umíme. Řekové se hodně spoléhají na rychlé brejky.

Neúčast v Německu mě mrzí, ale taková je realita, ví Herajt

Výsledek také napoví o soupeři pro květnovou baráž o MS 2025, už přemýšlíte i tímto směrem?Teď je jednoznačně náš další cíl, abychom tuto baráž úspěšně zvládli.

Co vy osobně si ze šampionátu odnesete? Jak na vás působí atmosféra?

Je krásné vidět, jak se v Německu teď všechno točí kolem házené. Je to jen kousek za hranicemi, přitom vnímání našeho sportu je tady úplně odlišné než v ČR.