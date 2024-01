Mrzelo vás to, i když se na český tým snesla kritika? Samozřejmě, že mě to mrzelo. Měl jsem nějaké interní informace, znal jsem názor trenérů, přečetl jsem si i kritické reakce a udělal jsem si na vše vlastní názor.

A ten je?Souhlasím s prohlášením trenéra Sabatého. Dánsko je úplně jiný level, s tím všichni počítali. Ale i prakticky všichni Portugalci hrajou Ligu mistrů, individuálně na ně nedosahujeme. Ale ano, mohli jsme předvést lepší výkon a porazit je, trošku nás zklamala koncovka. Ale takový je sport. S Řeckem už jsme pak vyhrát museli.

Co pro vás znamená být součástí reprezentace?

Je to ohromná pocta. Už jenom zatrénovat si s klukama, kteří hrajou bundesligu, nebo i Ligu mistrů. Je to úplně něco jiného než v klubu, rychlejší a silovější házená. Ti hráči mají výborné rozhodovací schopnosti. Pro mě to byla škola a posun dopředu. Není žádný prostor na chyby, všechno musí vyjít napoprvé.

Trenér mistrovského Talentu byl i přes prohru s německým Aue spokojený

Předpokládám, že pro vás je to i motiv do další práce?Jednoznačně, chci si to v nároďáku zkusit znovu. Teď to bohužel nevyšlo, další kemp je na jaře. Udělám všechno proto, abych tam byl. Hlavní je zůstat zdravý.

Co vás teď čeká na angažmá v německém Aue?

Jaro bude velice těžké, ale věříme, že na konci bude splnění cíle, čímž je záchrana. Druhá bundesliga je vyrovnaná, každý může vyhrát s každým, zvlášť doma.

Předpokládám, že nic nevzdáváte?

Určitě, zkusíme se udržet. S novým trenérem přišel nový systém, v útoku i obraně, celkově jiný styl. Je to náročné, už teď v přípravě. Ale je to jediná cesta k úspěchu.

Nebyla pro vás tedy nevýhoda, že jste z Aue vypadl?

Trochu ano. Ale hlavně v tom směru, že jsem pak šel po dvou trénincích z plné zátěže do zápasu. Bylo to znát, nechytal jsem se (úsměv).

Play-off se vzdaluje. DHC Plzeň prohrál klíčové utkání v Písku

Jaké bylo ukázat se po čase v Plzni?

Perfektní, jako vždycky. Už nepociťuju nervozitu, užívám si to. Bylo to fajn.

Byla to pro Aue generálka?

Nene, příští týden hrajeme s Melsungenem. Ale každý zápas nám ukáže, kde mám prostor ke zlepšení, na co se zaměřit v tréninku.