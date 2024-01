Konec tvrdé tréninkové dřiny házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje uvítali. V tomto týdnu mají na programu dva přípravné zápasy s týmy druhé bundesligy. Ten první už mají za sebou, v úterý podlehli EHV Aue 34:38, přestože v poločase o branku vedli (19:18).

Milan Škvařil z Talent týmu Plzeňského kraje střílí přes přes Marka Vignjeviče, chorvatského házenkáře ve službách německého EHV Aue. | Foto: Deník/Petr Eret

Generálka na jarní extraligové boje je pak čeká v pátek, kdy v městské sportovní hale nastoupí od 16.30 proti celku HC Elbflorenz z Drážďan.

V úterním duelu téměř po celou první půli vedl Talent, a i když ve druhém poločase soupeř odskočil až na 26:29, dokázali se úřadující čeští šampioni dotáhnout. Ještě pět minut před koncem byl stav nerozhodný 32:32, teprve pak Aue zápas zlomilo ve svůj prospěch.

„Ve chvíli, kdy jsme schopni držet systém, naše hra funguje,“ pochvaloval si plzeňský trenér Petr Štochl s tím, že v obou poločasech se to dařilo zhruba dvacet minut. „V situaci, kdy jsme začali víc improvizovat, se to trochu zvrhlo a kvůli tomu nám utekl závěr,“ pokračoval kouč českých mistrů po porážce s posledním celkem druhé bundesligy.

Až na nemocného Beneše prostřídal všechny hráče. „I když chceme vyhrávat, spravedlivě jsme prostřídali všechny hráče, abychom viděli, jak kdo reaguje v dané situaci,“ doplnil Petr Štochl, který byl i přes prohru vcelku spokojený.

Potěšila ho především konfrontace s jiným stylem házené. „Nebyl to špatný zápas, byly tam dobré věci. Soupeř byl kvalitní. Fyziologicky jsou to chlapi větší, širší i rychlejší. Je to znát. Ale dokázali jsme si s tím poradit,“ pokračoval kouč Talentu. Za Aue nastoupil i plzeňský odchovanec Jan Blecha nebo další čeští házenkáři Diedouné Mubenzen a Petr Šlachta.

Podobný soupeř, ještě o trochu silnější, čeká jeho svěřence v páteční generálce, kdy se střetne s dalším účastníkem 2. bundesligy HC Elbflorenz Dresden. „Je to poslední příprava před startem sezony. Už nebudeme střídat vysloveně spravedlivě, budeme se snažit vyhrát. Šanci dostanou ti, u nichž budeme přesvědčeni, že si to v daný moment zaslouží,“ doplnil Petr Štochl.

Do extraligy, v níž budou hájit první místo, znovu vstoupí jeho svěřenci poslední lednový den, kdy hostí od 18 hodin házenkáře Jičína.