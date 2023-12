Byl to jeho zápas, do branky Talent týmu Plzeňského kraje přišel Karel Šmíd ve 14. minutě domácího zápasu s Kopřivnicí za nepříznivého stavu 5:10.

Karel Šmíd v plzeňské brance. | Foto: Foto: V. Nováček

Hned lapil sedmičku, záhy se dokonce trefou přes celé hřiště do odkryté svatyně soupeře zapsal mezi střelce a nastartoval obrat v zápase. Plzeňští házenkáři i přes poločasovou ztrátu (11:13) i díky němu hladce vyhráli 32:20.

Byl to z vaší strany nejpovedenější výkon sezony?

To asi jo, snad jen úvodní zápas s Lovosicemi mně vyšel podobně. Ale na procenta to bylo dneska jednoznačně nejlepší. Doufám, že to nebylo naposledy a podobné výkony budu podávat dál.

Chtělo se vám po nevydařeném úvodu do branky?

Já chytám rád, takže se mně do brány chce vždycky. Je pravda, že obrana Herymu (Filip Herajt) moc nepomáhala. Hodně nám chyběl Kuba Šindelář, to je základní pilíř naší defenzivy, takhle tam byla výrazně omlazená sestava. Bylo to těžké, ale zaplaťpánbůh, že jsem pomohl.

Co jste si říkal v těch prvních minutách na lavičce?Snažil jsem se pomoct Herymu, aby se chytil. Ale on moc neměl na čem, chodily na něho těžké střely. Já jsem měl pak štěstí, že se mi povedlo pár zákroků.

Kdy pozná gólman, že mu to půjde?

(usměje se) Těžko říct, hodně důležité jsou první zákroky. Ale když už potom máte nějaké zkušenosti, nesložíte se ani když dostanete v úvodu pár gólů. jste schopný se nastartovat kdykoliv.

Pomohl vám psychicky i ten vstřelený gól?

Brankářskému výkonu asi ani ne, ale ukázal jsem, že bránu trefit umím, i když velká část týmu o tom pochybuje. (úsměv)

Soupeř dal za čtvrt hodiny druhé půle jen tři góly. Už na něm byla deka, může z toho brankář těžit?

Oni byli v úvodu zápasu v laufu, ale po přestávce šlo jejich střelecké sebevědomí dolů. Začali dělat chyby, házeli pro brankáře snazší rány.

Díky zaváhání Karviné jste se vrátili do čela extraligy, je to pro vás důležité?

Rozhodující to bude na konci sezony, teď je to spíš psychická vzpruha. Víme, že pokud zvládneme nedělní zápas se Strakonicemi přezimujeme na prvním místě.

Ten zápas má charitativní nádech. Výtěžek půjde na Pomoc dětem. Jak tohle vnímáte?Je to super věc, všichni v týmu se na tyhle benefiční zápasy, které se staly v předvánočním čase tradicí, těšíme. Pomůžeme dobré věci, navíc to dá zápasu další náboj

Loni vám ho pokazila Dukla tím, že tady vyhrála. Je teď příjemnější, že Strakonice navíc poslední, slabší soupeř?

Takhle k tomu nemůžeme přistupovat, nesmíme nic podcenit. I když jsou na opačném pólu tabulky, pořád je to extraligový tým. Je tam spousta kluků, kteří dřív hráli tady v Plzni s námi, budou se chtít ukázat