Podle postavení v extraligové tabulce se zdá, že by házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje měli hladce přejít přes svého čtvrtfinálového soupeře, ale vzájemné zápasy mezi Talentem a Frýdkem-Místkem v základní části výše zmíněné trochu boří. Slezané jsou jediným týmem, který mistrovská Plzeň během 26 kol neporazila. Doma s Frýdkem remizovala 32:32 a venku hrála 29:29.

Na archivním snímku zápas Frýdek-Místek - Talent tým Plzeňského kraje 29:29, 10. prosince 2023. | Foto: Jan Smekal

Před sobotním posledním kolem se už nezmění první pozice Talentu ani osmé místo Frýdku-Místku.

„Myslím si, že rozhodujícím faktorem v obou zápasech základní části byla hra Frýdku sedm na šest. Sláva Mlotek dokázal situace velmi dobře řešit a my jsme si s tím tolik neporadili. Předpokládám, že v některých fázích zápasů play-off trenér Dan Valo s touto možností bude znovu koketovat. Pevně ale věřím, že budeme schopni tuto herní variantu soupeře přehrát,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

A co říká na to, že Talent narazí ve čtvrtfinále na Frýdek-Místek? „Nám bylo svým způsobem jedno, kdo to bude. Stejně jsme neměli ve svých rukou, s kým budeme hrát. Frýdek je sice tým, který jsme ještě neporazili, což může být pro něj psychická vzpruha, ale pro nás je to o to větší motivace v play-off si s Frýdkem poradit a přesvědčit ho, že zápasy ze základní části se nebudou opakovat,“ prohlásil Štochl.

Je jasno. Talent čeká ve čtvrtfinále play-off Frýdek-Místek

Podle něj budou čtvrtfinálová utkání trochu odlišná oproti těm ze základní části. „Sezona se vyvíjí. Trochu se změnilo rozložení sil ve Frýdku. Velmi významným hráčem se stal Moješcik (nejlepší střelec extraligy, pozn. aut.), který je velkým nebezpečím. Z Dukly tam v zimě přišel Kuba Rumian, což je pro Frýdek posílení, protože budou mít velmi kvalitního leváka na pravé spojce. Uvidíme, jakým způsobem se s tím dokážeme popasovat,“ uvedl trenér Talentu.

V sobotu Talent končí v Hranicích a první čtvrtfinálové zápasy odehraje až 24. a 25. března v Plzni. Série se hraje na tři vítězná utkání.

„Už před zápasem s Brnem jsme měli jistotu prvního místa v tabulce, ale k utkání jsme přistoupili zodpovědně. A ani do Hranic nepojedeme jako na výlet. Chceme si udržet formu, vítěznou chuť před play-off a nehodláme hazardovat s jménem klubu,“ dodal Petr Štochl.

Návrat Nejdla a příchod pivota Dokoupila. Talent hlásí první posily