Na cestě do finále play-off házenkářské extraligy stojí Talent týmu Plzeňského kraje štika této sezony, kterou bezesporu je mužstvo Kopřivnice. Klub, jenž minulý ročník chyběl v play-off, postoupil do semifinále přes pražskou Duklu. První semifinálový zápas mistrovské Plzně s Kopřivnicí se hraje v sobotu od 10.30 hodin v městské hale na Slovanech.

Trénink Talent týmu Plzeňského kraje. | Video: Zdeněk Soukup

„Nečeká nás lehký soupeř. Přesto i s ohledem na cestování bychom chtěli zápasy zvládnout velmi dobře, abychom do Kopřivnice cestovali případně pouze jednou,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

I v semifinále platí, že se hraje na tři vítězná utkání, ale oproti čtvrtfinále lépe postavený tým po základní části nezačíná dvakrát za sebou doma, ale celky se o domácí prostředí střídají. Talent bude hrát 1., 3. a případný 5. duel v Plzni, 2. a případné 4. utkání bude v Kopřivnici (viz box s programem zápasů).

Zdroj: Zdeněk Soukup

Zatímco Talent vyhrál základní část, Kopřivnice skončila pátá. V obou vzájemných zápasech zvítězil jednoznačně Talent. V Kopřivnici 38:28 a doma 32:20. „Platí ale, že Kopřivnice je nepříjemný, agresivní a houževnatý soupeř s velmi aktivní obranou, přes kterou se asi budeme hůř prosazovat. Nicméně v základní části jsme si s tím v obou zápasech poradili, takže i proto věřím, že se nám bude dařit,“ uvedl.

V útoku Slezanů se vyjímá střelecká potence Jana Polcara, který je druhým nejlepším kanonýrem extraligy. „A v útočné fázi Kopřivnice, to je i o spolupráci Bukovského s Benítezem, což ještě s Polcarem je značné nebezpečí. Nebezpečná jsou i křídla, která si vykoledují hodně sedmimetrových hodů a vyloučení. Takže i toto je potřeba mít na zřeteli a připravit se na to,“ upozornil Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři budou chtít soupeři vnutit svoji hru. „Aby musel přemýšlet, jak reagovat na nás, nikoliv my na něj. Ale je velmi zásadní se na soupeře připravit kvůli tomu, co hraje, abychom vybrali to nejlepší z obranných a útočných kombinací a činností,“ prohlásil trenér.

Talent postoupil do semifinále. Máme radost, ale sezona nekončí, říká Štochl

„Kopřivnici se budeme muset vyrovnat urputností, zarputilostí a nasazením, s jakými urvala čtvrtfinálovou sérii s Duklou. Hlavně v domácích zápasech je jejich nasazení enormní. Myslím si, že po čtvrtfinále s Frýdkem asi nemusíme moc věcí měnit, ale samozřejmě drobné změny přijdou, protože soupeř je jiný,“ doplnil Jakub Douda, střední spojka plzeňského Talentu.

Obhájci mistrovského titulu a vítězové základní části budou spoléhat na fanoušky.

„Diváci jsou skvělí. Chodí i na zápasy, které bychom měli takzvaně vyhrávat. Hraje se sice netradičněv sobotu, ale začíná se v půl jedenácté, jak jsou lidé zvyklí. Očekávám plný dům. Věřím, že fanoušci nám přijdou pomoct, abychom do semifinále vstoupili vítězně,“ přeje si Petr Štochl.

Program zápasů

1. zápas – 6. dubna, 10.30

Talent Plzeň – Kopřivnice

2. zápas – 13. dubna, 15.00 (přímý přenos ČT Sport)

Kopřivnice – Talent Plzeň

3. zápas – 21. dubna, 15.00 (přímý přenos ČT Sport)

Talent Plzeň – Kopřivnice

Případný 4. zápas – 27. dubna, 18.00

Kopřivnice – Talent Plzeň

Případný 5. zápas – 5. května 10.30

Talent Plzeň – Kopřivnice