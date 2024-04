Vedli, prohrávali, ale nakonec jednoznačně zvítězili. Házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje náramně vyšel vstup do semifinále play-off extraligy v domácím prostředí proti Kopřivnici. Obhájci mistrovského titulu deklasovali svého soupeře 40:26 a v sérii vedou 1:0.

1. semifinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 40:26. | Video: Martin Švec

V jednu chvíli se utkání pro plzeňské házenkáře nevyvíjelo úplně dobře. Talent zpočátku vedl, ale hosté si od 8. do 16. minuty drželi jedno až dvoubrankové vedení. Od druhé poloviny první třicetiminutovky už kraloval Talent, který šel do šaten se čtyřgólovým náskokem – 18:14.

„V první půli jsme opět měli fázi, kdy jsme neproměnili pár ran, ale i v tom okamžiku jsem byl přesvědčen, že zápas zvládneme. To, že se Kopřivnice dotáhla a vedla, zapříčinily i naše nedostatky v obraně. Přesto jsme první poločas vyhráli o čtyři branky. V úvodní třicetiminutovce jsme inkasovali 14 gólů a to ještě Hery (brankář Filip Herajt) chytil tři sedmičky,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Po změně stran Talent navýšil svůj náskok na šest branek, Kopřivnice ovšem vždy snížila na rozdíl čtyř gólů. Ještě v 50. minutě domácí vedli 32:26, ale v poslední desetiminutovce střílela góly jen Plzeň. Šesti brankami v řadě se zastavila na čtyřiceti trefách – 40:26.

Talent postoupil do semifinále. Máme radost, ale sezona nekončí, říká Štochl

„Ve druhé půli jsme se výrazně zlepšili. Kopřivnice hraje s menším počtem hráčů než my, což se potom projevilo,“ řekl Štochl.

Kopřivnici nepomohla osobní obrana rozehrávače Talentu Jakuba Doudy. „Osobka na Kubu Doudu není ideální nápad, protože Kuba je velmi univerzální hráč . Umí si najít volné prostory, je hodně dynamický a dokáže předvídat pohyb soupeře,“ vysvětlil trenér Talentu.

To, že Talent suverénně zvládl domácí zápas, podle Štochla znamená, že Kopřivnici ukázal, že v Plzni je obtížné vyhrávat. „Myslím si, že pro soupeře je to složitější situace, než když ve čtvrtfinále hrál s Duklou vyrovnané zápasy,“ tvrdil Petr Štochl.

Nejlepším střelcem domácího mužstva byl sedmigólový návratilec do sestavy Milan Škvařil.

„Na tribuně jsem se trápil, protože play-off je pro mě nejdůležitější a celý rok se na něj těším. S trenérem jsme byli domluvení, že když to bude možné, na chvíli mě pustí na hřiště,“ prohlásil Škvařil.

Na play-off jsem víc motivovaný, vysvětluje střelec Talentu Bláha

Po zranění se na palubovce cítil dobře. „Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ doplnila levá spojka, která vytváří s Danielem Bláhou silnou dvojici.

„Bláhič to odstřílí z dálky, já to s kluky odehraju až do branky. Tím, že máme více variant, jsme pro soupeře nečitelní,“ je přesvědčen 31letý házenkář.

Druhý semifinálový zápas je na programu příští sobotu v Kopřivnici (15.00). „Soupeř přijel nabuzený a sebevědomý po postupu přes Duklu, ale posledních pět minut utkání mi přišel skleslý. Výsledek prvního zápasu mu sebevědomí asi nepřidá. Myslím si, že v Kopřivnici bychom to měli zvládnout, ale bude to boj. Pak bude zápas v Plzni. Samozřejmě že bychom chtěli sérii ukončit po třech zápasech,“ uzavřel Milan Škvařil.

Další výhra. Talent si do Frýdku poveze mečbol