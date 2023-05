Po roce se vrátili házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje na trůn. Přestože ve finále play-off extraligy prohrávali 0:2 na zápasy, tak sérii dotáhli do rozhodujícího pátého utkání a v něm v neděli doma porazili Baník Karvinou 30:25. Plzeňští házenkáři získali šestý mistrovský titul během devíti let. Talent má za sebou famózní sezonu, protože vyhrál Český pohár a prvenství po základní části potvrdil triumfem v play-off.

5. zápas Talent Plzeň - Baník Karviná | Video: Martin Švec

„Myslím si, že sérii zlomil druhý poločas druhého zápasu v Karviné. Dokázali jsme smazat ztrátu sedmi gólů a utkání dovést do sedmiček. Ty jsme sice prohráli, ale ukázalo se, že jsme schopní s Baníkem hrát a porazit ho. V sezoně jsme s Karvinou hráli osmkrát a prohráli jsme jednou o gól a jednou remizovali. Takže pevně věřím, že mistrovský pohár je ve správných rukou,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl po zápase s vítěznou trofejí v ruce.

Výhra se v pátém utkání ovšem nerodila lehce, protože většinu prvního poločasu Talent tahal za kratší konec provazu. V polovině 22. minuty prohrával 8:13, ale sedmi góly za sebou se dostal do poločasového vedení 15:13.

„Karviná do zápasu vstoupila mnohem lépe, byla koncentrovaná, hrála disciplinovaně. Myslím si, že absence zraněného Dominika Soláka ji nakopla. Soupeř věděl, co chce hrát, a vycházelo mu to. My jsme se také dokázali prosadit, ale neproměňovali jsme šance. V té chvíli jsme museli trochu pozměnit systém hry. Zlomovým okamžikem zápasu bylo, že jsme ze stavu 8:13 získali poločasové vedení 15:13. Stěžejní bylo, že nás podržel Filip Herajt, který se svým výkonem vyrovnal karvinskému Martinovi Galiovi,“ uvedl Štochl.

Talent si vynutil pátý zápas. O mistrovi se rozhodne v neděli v Plzni

Po změně stran už Talent dominoval. Náskok domácích brzy narostl na pět branek a jedenáct minut před koncem na sedm gólů. Čtyři minuty před koncem za stavu 29:22 bylo jasné, že novými extraligovými mistry budou plzeňští házenkáři.

Po vypršení 60. minuty propukl gejzír radosti domácích hráčů a vyprodané haly na Slovanech z výsledku 30:25. Lví podíl na něm měl do ciziny odcházející Tomáš Nejdl, který vstřelil devět gólů.

„Tomáš Nejdl je skvělý hráč a já mám obrovskou radost speciálně kvůli němu, Danovi Režnickému, Honzovi Chmelíkovi a Mikymu Tonarovi, kteří po sezoně odcházejí. Mám radost, že i oni tomu týmu pomohli velkým dílem vyhrát titul. Tomáš Nejdl to dneska vzal na sebe,“ ocenil Petr Štochl. „V každém zápase se ale objevili kluci, kteří hráli famózně a byli rozdíloví. Nebyli jsme závislí pouze na jednom hráči,“ zdůraznil kouč.

V play-off držel plzeňský tým i brankář Filip Herajt.„V této sezoně jsem chytal nejvíc ze všech, a proto jsem rád, že se titul povedl a že jsem na něm měl svůj podíl,“ radoval se Herajt.

Talent zatím utekl hrobníkovi z lopaty. Karvinou porazil a snížil stav série