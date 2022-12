Plzeň vstřelila první gól zápasu, ale ve zbytku utkání tahala za kratší konec. V polovině 22. minuty se hosté dostali do devítigólového trháku – 7:16 z pohledu Talentu. Třemi brankami řadě se domácím podařilo snížit na poločasových 15:21.

Ve druhé půli Plzeň mohutně dotahovala a 93 vteřin před koncem duelu snížila na 31:32. Branka pražské Dukly v čase 59:13 však rozhodla o prohře Talentu 31:33. Hosté tak Plzni vrátili tři týdny starou porážku 34:40 z utkání v Praze.

„Výkon mužstva z prvního poločasu si neumím vysvětlit. Nestalo se to poprvé. Před zápasem jsme kluky upozorňovali, že musíme chytit začátek a celých šedesát minut odehrát naplno. Dukla hrála s nadšením a vedla o devět branek, což se nám nesmí stávat. Zápas jsme mohli zvrátit hned na začátku druhého poločasu, kdy jsme prohrávali o pět, ale vzápětí to bylo zase o osm gólů po našich jednoduchých chybách,“ zlobil se trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři často selhávali v koncovce – neproměnili první dvě sedmičky, nastřelili několik tyček a hodně střel Talentu chytil gólman Dukly Petržala. „Dokážeme si vypracovat jasné gólové šance, ale zahazujeme je. Už se nám to stalo v Izraeli v Poháru EHF. Pakliže se v tomto nezlepšíme, tak zápasy se silnými soupeři nebudeme vyhrávat. Dotahování skóre nás pak stojí hodně sil,“ tvrdil Štochl.

Ve středu od 18 hodin hraje Talent doma duel semifinále Českého poháru proti Brnu. „Máme dva tréninky. Úspěšnost střelby nás trápí už nějakou dobu, ale i přesto dokážeme vstřelit přes třicet branek, což je skoro zázrak. Vypovídá to o tom, že se umíme dostat do dobrých střeleckých pozic, ale proměňování šancí je pak značný problém. Dá se to částečně pochopit na levém křídle, kde alternují střední spojky,“ uvedl trenér Plzně.

