Házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje se nepovedl vstup do finále play-off proti Baníku Karviná. Domácí Talent v neděli prohrál 31:32 a v sérii hrané na tři vítězství prohrává 0:1.

1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná 31:32. | Video: Martin Švec

Na začátku Plzeň vedla o dva góly, ale Karviná otočila a domácí ztráceli tři branky. Od stavu 11:11 se jednobrankové vedení přelévalo na jednu či druhou stranu.

Necelých pět minut před koncem zápasu za stavu 29:29 Karviná vsadila na hru v sedmi a vyšlo jí to. Z posledních tří útoků skórovala z odražených balonů – dvakrát po zákroku plzeňského brankáře Herajta a jednou po odrazu od tyče.

„Našel bych více momentů, v nichž jsme ztratili zápas. První byl kolem desáté minuty, kdy jsme z dvougólového náskoku šli do dvougólové ztráty. Ve druhé půli se to střídalo – jeden gól my, jeden soupeř. Ke konci Hery chytil dvě rány a jednou Karviná nastřelila tyč, ale balon se odrazil do ruky Baníku, který skóroval. Můžeme se bavit o tom, jestli soupeř měl štěstí, nebo chtěl víc vyhrát,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Talent prohrál s Karvinou poprvé v sezoně, protože obě extraligová utkání i duel Českého poháru vyhrál.

„Nečekal jsem, že série bude jednoduchá a jednoznačná. Mrzí mě, že jsme Baníku odevzdali výhodu domácího prostředí. Což ovšem neznamená, že jsme prohráli sérii. Je evidentní, že ty týmy budou vyrovnané a že série bude dlouhá,“ prohlásil Štochl.

Výsledky mezi Plzní a Karvinou bývají často hodně vyrovnané a v minulých finálových sériích rozhodoval sedmimetrový rozstřel.

„Nedokážu říct, jestli další zápasy budou těsné, ale myslím si, že pokud jeden nebo dva hráči nepodají extrémně dobré výkony,, tak velký rozdíl ve skóre nebude,“ tvrdil trenér Talentu.

Nejlepším střelcem zápasu byl plzeňský Jakub Douda se třinácti vstřelenými góly. „Kuba hraje standardně dobře, je to mozek týmu. Ale dobré výkony byly i v obraně. Honza Stehlík odehrál svůj standardně slušný výkon. Nicméně když předvedeme náš dobrý výkon, tak zápasy zvládneme. A dnešní zápas jsem za dobrý výkon nepovažoval,“ konstatoval Petr Štochl.

Radost ze střeleckého představení zkazil Jakubu Doudovi výsledek zápasu. „Porážka hodně bolí. První důležitý zápas před domácím publikem… Věděli jsme, že to bude vyrovnané. Prohráváme 0:1, ale pro nás se nic nemění, potřebujeme třikrát vyhrát a budeme se o to snažit v co nejkratším termínu. Ve středu se třeba štěstí přikloní k nám a odražené balony chytneme my,“ přeje si Douda.

Karviná v polovině první třicetiminutovky vystřídala brankáře. Petra Mokroše nahradila házenkářská legenda Martin Galia.

„Při útoku neřešíte, jestli je v bráně Martina Galia, nebo Péťa Mokroš, protože chcete dát gól. Na Martina Galiu to nechce házet ukvapené rány, ale počkat si chvíl. Klobouk dolů před Galošem, že chytá tak, jak chytá,“ uvedla střední spojka Talentu.

Série pokračuje už ve středu od 17.00 hodin v Karviné.

