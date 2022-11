Na začátku druhé třicetiminutovky si domácí házenkáři vypracovali vedení o sedm gólů (25:18, 27:20 a 29:22), které však Kopřivnice stáhla na rozdíl čtyř branek - 29:25. Jenže v rozmezí 49. a 53. minuty vstřelil Talent čtyři branky za sebou a rozhodl o svém vítězství. Kopřivnice korigovala osmigólovou ztrátu třemi góly v závěru utkání, v němž obdržel červenou kartu domácí Adam Bernhard za třetí dvouminutový trest. Skóre se zastavilo na 35:30.

"Až na malý výpadek v první půli jsme měli zápas pod kontrolou. Pozitivní je, že jsme nechali až na Péťu Zedu hrát všechny hráče. Negativum je zdravotní stav mužstva, Tomáš Nejdl skončil po deseti minutách a Kuba Šindelář také dohrál v průběhu zápasu. Přidali se k dlouhodobě zraněným Petru Vinkelhöferovi a Ondrovi Šafránkovi, scházeli i Adam Beneš a Milan Škvařil. Ten stav je před zápasem s Lovosicemi neuspokojivý. Tím neomlouvám výpadek v první půli, protože na hřišti byli hráči, kteří standardně nastupují. Přičítal bych to ztrátě nekoncentrovanosti, udělali jsme dvě tři chyby za sebou," komentoval zápas trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Za Talent nastoupili dorostenci Adam Bernhard, Daniel Bláha či premiérově Jakub Štochl (syn trenéra Petra Štochla). "Pokud by to bylo za stavu, kdy chceme nechat odpočinout zkušenější hráče, tak by to byla příjemnější situace. Nemohli jsme však utavit Kubu Doudu, Dana Režnického nebo Honzu Stehlíka, takže nasazení mladíků bylo vynucené okolnostmi. Ukázali nám ale, že v budoucnosti s nimi můžeme počítat," řekl Štochl.

"Milan Škvařil dobral antibiotika, takže je šance, že bude hrát proti Lovosicím. Uvidíme, jaký bude stav Tomáše Nejdla. Pokud oba nastoupí, bude naše levá strana pro soupeře nebezpečnější," dodal Petr Štochl.

Talent Plzeň - Kopřivnice 35:30 (21:16)

Vyloučení: 6:3. ŽK: 0:1. ČK: 1:0.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Šmíd - Douda 5, Bernhard 5, Terzić 2, Kosteski 3/3, Nejdl 1, Bláha 4, Zeda, Tonar, Stehlík 2, Říha 3, Chmelík, 2, Režnický 7, Šindelář 1, J. Štochl.

