Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje se kvůli středeční domácí porážce (26:27) ve finále play-off extraligy proti Baníku Karviná dostali do prekérní situace. Obhájci mistrovského titulu prohrávají 1:2 na zápasy, a pokud v sobotu (16.00) v Karviné nezvítězí, z trůnu je sesadí rival z posledních několika sezon.

3. zápas finále play-off extraligy Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná 26:27, 22. května 2024. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Trenér Talentu Petr Štochl musel v průběhu středečního duelu opět oželet některé hráče. Marko Ćurčić nedohrál kvůli zranění a Jan Stehlík dostal ve 48. minutě červenou kartu.

„Podíváme se, koho máme k dispozici a pojedeme do Karviné vzít si vítězství zpět, abychom rozhodli v pátém zápase doma,“ prohlásil Štochl.

V dramatickém a vyrovnaném závěru se mu zúžili už tak omezené možnosti výběru hráčů. „Vypadli oba leváci, na chvíli i Dan Bláha, takže těch alternativ tolik nebylo. Obzvlášť když potřebujeme Péťu Vinkelhöfera nebo další spojky na pivotu,“ konstatoval 48letý bývalý excelentní gólman.

Na palubovku se dostal host z Dukly Praha Lukáš Melich, který vstřelil tři góly. „Výrazně nám pomohl,“ potěšilo Štochla.

Talent nezachytil začátek zápasu, když v polovině šesté minuty prohrával 1:5. Vyrovnal až na začátku druhé půle na 14:14, ale poté opět ztrácel a znovu až čtyři branky (16:20). Osmatřicet vteřin před vypršením 60. minuty srovnal Melich na 26:26. Jenže tři sekundy před koncem duelu rozhodl karvinský Dominik Solák, který Baníku vytrhl trn z paty už ve druhém utkání ve Slezsku.

Talentu uteklo druhé finále v závěru a pak i v rozstřelu

„Předpokládali jsme, že to znovu vezme na sebe a hlídali jsme si, aby neudělal to, co v Karviné. Tady střílel z těžké pozice, ale trefil to. Pro Karvinou je to rozdílový hráč,“ uznal Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři nejsou ve finále ani v okleštěné sestavě bez šance. V Karviné prohráli na sedmičky a ve třetím duelu doma gólem v čase 59:57.

„Porážka v Karviné byla krutější, protože tam jsme byli minimálně výsledkově lepší. Doma jsme prohrávali celý zápas. Navíc jsme u nás bojovali se sestavou, abychom byli schopní utkání dohrát. Proto bylo těžké dostat se do zápasu. Po herní stránce jsme si měli přivézt druhý bod z Karviné,“ litoval kouč Talentu.

Obtížné skládání sestavy už bere jako fakt. „Kluci, kteří s námi poctivě trénují a makají, teď dostanou více prostoru. Budou o to víc unavení, ale ve finále není na co se šetřit,“ pravil Štochl.

Podle něj je absence pivotů Šindeláře a Nového citelná. „Kovaný pivot by řadu situací vyhrál nebo zvládl lépe. Ale mám radost, jak se k tomu postavili Vinkl (Petr Vinkelhöfer), Škvára (Milan Škvařil) nebo Leo Kaplan. Tito kluci museli opustit své posty, aby týmu pomohli. Doufám, že se to v sobotu zúročí,“ řekl Petr Štochl.

