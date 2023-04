Házenkáři Talentu jedou do Brna s vedením 2:0 ve čtvrtfinálové sérii. Ale podle 27letého křídelníka je čeká složitý úkol. Ve fotogalerii Hynka Sladkého se ohlédněte ještě za druhým zápasem v Plzni.

Ondřej Šafránek z Talent týmu Plzeňského kraje ve druhém utkání čtvrtfinálové série s SKKP Handball Brno. | Foto: Hynek Sladký

Není to tak dávno, co patřil v kabině Talent týmu Plzeňského kraje Ondřej Šafránek k nejmladším, ale v sedmadvaceti letech už se posunul do střední generace a při absenci Petra Vinkelhöfera opanoval post levého křídla.

Teď chce pomoct plzeňským házenkářům projít přes Brno do semifinále play-off. Partii mají rozehranou dobře, vedou dva nula na zápasy a rozhodnout můžou už v sobotu Třetí zápas sehrají na palubovce soupeře od 17 hodin, případný čtvrtý zápas by se hrál v neděli od 17.30. A pokud se ani pak nerozhodne, vrátilo by se čtvrtfinále ve středu do Plzně.

Dá se říct, že po dvou domácích vítězstvích panuje maximální spokojenost?

Řekl bych, že jo. Až na první poločas úvodního zápasu to bylo i s lehkým průběhem.

Ukázalo už vám to i něco směrem k utkání v Brně?

To asi ne. Myslím, že už v sobotu nás čeká úplně jiný zápas než byly ty domácí. Brno bude mít poslední šanci se sérií něco udělat. Čeká nás s nimi nejsložitější zápas.

Ohlédnutí za druhým domácím zápasem, který vyhráli házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje nad SKKP Handball vysoko 36:22.Zdroj: Hynek Sladký

Dá se tedy očekávat, že vás v Brně čeká peklo?

Jojo. Oni už nemají co ztratit, musí do toho dát všechno, co v nich zbylo. Myslím, že se budeme potýkat s nejsilnějším Brnem v téhle sezoně. Ale my jsme jim dali doma jasně najevo, že to, co předváděli v Plzni fungovat nebude.

Zatím se bavíme čistě o herních věcech, ale jakou čekáte v Brně atmosféru?

Bývá různá. Zažil jsem tam zápasy, kdy nepřišlo moc lidí, ale taky takové, kdy byla plná hala. Sám jsem zvědavý, co nás v Brně čeká, jak jsou teď fanoušci házenou chycení. Ale myslím, že hráči i fanoušci budou nahecovaní a čeká nás složitý zápas.

Na co budete sázet vy?

Na osvědčené věci, které nám delší dobu fungujou. Pokud sehrajeme kvalitně kombinace v útoku a přidáme zodpovědnou obranu, věřím, že to i do třetice zvládneme.

Ještě mám jednu osobní otázku. Jak vnímáte přerod na jednoho z nejzkušenějších hráčů týmu, kterým v 27 letech bezesporu jste?

Jo, posunul jsem se do střední generace, už musím mladším klukům občas poradit, i herně to vzít častěji na sebe. Jsem v týmu osmou sezonu, takže je to i moje povinnost.

A pořád se ještě najdou starší borci, kteří zase usměrní vás, když je třeba?

Jasně, že jo. Ale myslím si, že už to není takový extrém jako to bývalo. Spíš se dohodneme, než že by mě usměrňovali.

Jaký je ideální scénář na víkend? Vyhrát už v sobotu a vrátit se do Plzně?

Hlavně zopakovat tři povedené poločasy z domácího prostředí. Od toho se všechno bude odvíjet.

