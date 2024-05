Finále házenkářů je tady. Talent vyzve Karvinou, pošesté v řadě

Nedávno to bylo přesně deset let, co získal plzeňský Talent v roce 2014 mistrovský titul. První od zlata Kovopetrolu (1998 a 1999). Málokdo jistě tehdy tušil, že se tím nastartuje nová veleúspěšná éra házené v Plzni, během níž házenkáři z města piva ani jednou nechyběli ve finále. Letos se už pošesté v řadě střetnou s Karvinou.

Plzeňský trenér Petr Štochl udílí pokyny házenkářům Talentu, kteří ve finále zase vyzvou Karvinou. | Foto: Foto: Hynek Sladký