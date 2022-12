A teď k příčinám nezdaru s Ramatem Hasharon.

Plzeňští házenkáři narazili na kvalitního soupeře, který v minulém kole vyřadil švýcarský Winterthur. V kádru izraelského týmu vyčnívali brankář Stojković a střelec Mosić. „Ve druhých poločasech nás zradila koncovka,“ přiznal házenkář Plzně Martin Říha.

Zatímco v české extralize Talent navzdory marodce a únavě přetaví zápasy ve vítězství, na evropské scéně to nestačilo. V Izraeli chyběli dlouhodobě zranění Šafránek, Vinkelhöfer, Škvařil a Štefanič. Minulý týden k nim přibyli Beneš a Terzić, který měl střeleckou formu z posledního extraligového utkání v Novém Veselí.

Konec. Talent vypadl z pohárové Evropy. Ráz série určil už první zápas

Nabitý program v podobě extraligových zápasů, domácího a evropského poháru udělal své. Talent hrál častokrát dva zápasy týdně a poslední čtyři utkání měl dokonce v osmi dnech včetně cesty do Izraele. V tomto kolotoči s okleštěnou sestavou se v závěru podzimní části logicky dostavuje únava.

„Tělo bylo přetížené a záda řekla dost. Odpočinul jsem si a teď už se cítím bez problémů,“ vysvětloval svoji listopadovou dvoutýdenní absenci Tomáš Nejdl.

Svou daň si vybrala i ekonomická situace, kvůli které bylo pro Talent výhodnější hrát dvakrát v Izraeli, protože Hasharon se podílel na nákladech Plzně. Západočeši se tak dobrovolně vzdali výhody domácího prostředí.

FOTO: Talent vydřel dva body proti Frýdku-Místku až po přestávce

„Pro diváky, pro nás i kvůli rozložení sil by bylo lepší hrát doma a venku. Bylo by to spravedlivé, ale chápu, že doba je ekonomicky složitá, takže dva zápasy venku jsou asi nejvýhodnější,“ prohlásil minulý týden pivot Talentu Jakub Šindelář.

Vypadnutí z evropského poháru je špatnou zprávou kvůli tomu, že házenkáři Talentu přijdou o srovnání s evropskou konkurencí, která je může výkonnostně posouvat dopředu. „Dvojzápas s Ramatem byl pro nás obrovská zkušenost,“ je přesvědčen Říha.

Leckdo možná bude kritizovat, že v pohárovém konci lze vidět i výhodu, ale… Házenkářům Talentu na jaře odpadne nabitý program, kvůli kterému jim minulou sezonu play-off Poháru EHF zasahovalo do extraligových vyřazovacích bojů, což jim způsobilo komplikace ve čtvrtfinále s Brnem, proti kterému Plzeň otočila sérii ze stavu 1:2 na 3:2 až po vypadnutí s Alingsasem.

Úspora peněz i času. Proto hraje Talent dvakrát v Izraeli