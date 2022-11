Za Talent nastoupili dorostenci Adam Bernhard, Daniel Bláha či premiérově Jakub Štochl (syn trenéra Petra Štochla). „Pokud by to bylo za stavu, kdy chceme nechat odpočinout zkušenější, tak by to byla příjemnější situace. Nemohli jsme ovšem utavit Kubu Doudu, Dana Režnického nebo Honzu Stehlíka, takže nasazení mladíků bylo vynucené okolnostmi. Ukázali nám ale, že v budoucnosti s nimi můžeme počítat,“ řekl Štochl.

„Milan Škvařil dobral antibiotika, takže je šance, že bude hrát proti Lovosicím. Uvidíme, jaký bude stav Tomáše Nejdla. Pokud oba nastoupí, bude naše levá strana pro soupeře nebezpečnější,“ dodal trenér Plzně.

Prořídlá sestava Talentu podle něj nic nemění na plánech pro duel s Lovosicemi. „Chceme vyhrát každý zápas. Budeme hrát s hráči, kteří budou k dispozici, a pokusíme se připravit tak, abychom zápas zvládli,“ prohlásil Petr Štochl.

Čtrnáctým extraligovým kolem začíná druhá část soutěže. V prvním utkání této sezony mezi Lovosicemi a Talentem vyhrála na severu Čech Plzeň 38:32.

„Lovosice mají velice silný střední blok s Horákem a Petrychenkem, mají kvalitu v rychlém přechodu do útoku a variabilitu na spojkách, protože Trkovský, Bogdanić nebo Hniďák jsou hodně nebezpeční,“ tvrdil pivot Talentu Plzeň Daniel Režnický.

Na Lovosice by měla platit agresivita. „Musíme do toho od první minuty vlétnout a hrát svoji hru. Soupeř bude mít motivaci nám oplatit porážku z prvního kola. Zatím jsme jediní, komu se podařilo porazit Lovosice v extraligovém zápase. Věřím, že v domácím prostředí uspějeme,“ uvedl házenkář Talentu.

Plzeňské hráče čeká do konce roku nabitý program se dvěma zápasy týdně. „Je to náročné. Člověk toho mezi zápasy příliš nenatrénuje, spíše rehabilitujeme. Jde se zápas od zápasu, takže se řeší hlavně taktika. Musíme se s tím poprat. Sil je sice dost, ale v září jsme byli čerstvější,“ uzavřel Režnický.

