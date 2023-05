Po dvou zápasech finále play-off házenkářské extraligy je situace Talent týmu Plzeňského kraje kritická. Západočeši prohráli ve středu v Karviné i druhé utkání, ale tentokrát až v sedmimetrovém rozstřelu 25:28. Pokud v neděli doma nevyhrají, skončí finálová série jejich porážkou.

Tomáš Nejdl (s míčem). 1. zápas finále play-off 2023 Talent tým Plzeňského kraje - Baník Karviná, 7. května | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Nula dva je bohužel tvrdá realita, s kterou se musíme poprat. Promarnili jsme dvě šance na pohodlnější sérii. Ale nic to neznamená. Kdo chce mistrovský titul, musí třikrát vyhrát a my to teď musíme udělat třikrát za sebou,“ říká házenkář Talentu Plzeň Tomáš Nejdl.

Jak se mohlo stát, že prohráváte 0:2 na zápasy?

Oba zápasy byly velice vyrovnané a rozhodovaly je maličkosti. Bohužel my jsme některé drobnosti nezvládli tak, jak jsme měli. Potřebujeme se poučit z chyb, které jsme udělali a třikrát předvést, že na to máme a že chceme vyhrát.

Ovlivňuje psychiku, když se první zápas prohraje o gól a druhý až v rozstřelu?

Na psychiku to nějaký vliv určitě má, ale už jsme pár sérií s Karvinou odehráli a většinou ty zápasy končily nejtěsnějším rozdílem. Výsledek ať o deset, nebo o jeden gól je výhra, nebo prohra a bod v sérii. A další zápas se začíná od nuly.

Jaké jsou klíčové věci vedoucí k obratu série?Vyvarovat se technických chyb, poprat se se střeleckou úspěšností a zlepšit obranu.

Jaká je atmosféra v týmu?

I díky tomu, že jsme ve druhém poločase v Karviné dotáhli ztrátu, se tým více semknul. Jsme nastavení na výhru, poprat se o titul.

Výkon ve druhé půli je příslibem do třetího utkání, ne?

Určitě. Ukázalo nám to, že můžeme Karvinou porazit, ve ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší.

Motivuje vás i to, aby Karviná neslavila na vašem domácím hřišti?

Chceme, aby Karviná vůbec neslavila. Takže se s tím musíme poprat doma i venku.

