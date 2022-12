Domácím házenkářkám se vydařil úvod a závěr prvního poločasu. Čtyřbrankový náskok (5:1) neudržely a od 10. do 24. minuty si udržovaly nejtěsnější vedení. Za stavu 14:14 však Plzeň vstřelila šest branek oproti jedné zlínské, a tak první třicetiminutovka skončila 20:15.

Do poloviny druhé půle si Západočešky hlídaly tří až čtyřgólový náskok. Poté se dvakrát dostaly do pětibrankového trháku (29:24 a 30:25), ale Zlín snížil na 28:30. To do konce utkání zbývalo devět a půl minuty. Ve zbývajícím čase se Plzni podařilo získat vedení 32:28, které narostlo na konečných 36:30.

„Útočná fáze předčila tu obrannou. V útoku jsme dokázali být efektivní, ale v obraně jsme nechali soupeře dohrávat situace a dostávali jsme laciné branky. Zápas nevyšel ani brankářkám, ale tým je podržel. Velmi dobře se dnes do hry zapojila Simona Schreibmeierová a s ní hlavně v obranné fázi Kantnerová a Tomanová. Dokázaly plnit pokyny, a tak přispět k důležitému vítězství. Zápas měl dobrý náboj po celých šedesát minut,“ hodnotil zápas pro klubový web trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Poslední zápas podzimní části MOL ligy i tohoto roku odehraje DHC Plzeň v sobotu od 18 hodin v Dunajské Stredě. Jarní část soutěže začne už v sobotu 14. ledna od 17 hodin doma proti Písku.

