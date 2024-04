Házenkářky DHC Plzeň vyhrály i druhé kolo play-out MOL ligy, tentokrát na palubovce Zory Olomouc 36:34 a v tabulce prvnímu družstvu z Hané se přiblížily na pouhé dva body.

Na archivním snímku Simona Schreibmeierová v utkání DHC Plzeň - HC Zlín (ve žlutomodrém). | Foto: Jarmila Beková

Plzeňanky ovládly první půli 20:14. Na začátku druhé třicetiminutovky domácí házenkářky snížily na rozdíl dvou branek 23:21 a v její polovině dokonce vyrovnaly na 28:28. Poté DHC Plzeň nastřílel čtyři góly za sebou (32:28), ale Olomouc se třemi brankami v řadě vrátila do hry (32:31). V závěru utkání se Plzeňanky utrhly do vedení 34:31, Zora znovu snížila (34:33), DHC vstřelila dvě branky, na které už neměla Olomouc moc času odpovědět - 36:34.

„S výsledkem jsem samozřejmě spokojená, i když chyb jsme tam měly strašně moc. Ten vstup do druhého poločasu se nám nepovedl tak, jak jsme si v šatně řekly, ale holky to dokázaly dobránit a dohrát do těch dvou bodů, ale mohlo to být lepší,“ řekla svazovému webu trenérka DHC Plzeň Jana Bureš Galušková.

Nejlepší střelkyní Západočešek v utkání byla Simona Schreibmeierová, jež dala devět branek.

V sobotu od 15 hodin hraje DHC Plzeň ve Zlíně.

DHC Plzeň porazil Zlín. Chceme zabojovat o páté místo, řekl trenér Řezáč