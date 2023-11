„Postup do play-off je hratelný, ale byl by hratelnější a jednodušší, pokud bychom vyhrály zápasy, v nichž jsme měly uspět,“ dodala.

„Deváté místo není úplně to, co jsme čekaly. Chtěly jsme se držet v horní polovině tabulky, být ve hře o play-off, které se nám trochu vzdaluje. Představovaly jsme si umístění okolo šesté příčky,“ řekla spojka DHC Plzeň Linda Galušková.

Družstvo vedené trenérem Richardem Řezáčem zbytečně ztratilo body už v prvním kole ve Zlíně (23:26), který je o bod za DHC desátý.

„Teď nás nejvíc mrzí Šaľa, kde jsme prohrály o gól v posledních deseti vteřinách. Na Šaľu jsme měly, ale prohrály jsme vlastními chybami a nedokázaly jsme proměnit šance. Pak nás mrzí prohra s Pískem a ve Zlíně. Tyto tři zápasy jsme měly vyhrát,“ je přesvědčena 26letá házenkářka.

Překvapivá, ale i ostudná porážka přišla v osmifinále Českého poháru na palubovce Vršovic (27:28), pátého týmu první ligy.

„To byl největší výpadek první poloviny sezony. Nevíme, co se tam stalo. Bohužel jsem ten zápas nehrála, byla jsem pryč, ale sledovala jsem ho a holky jsem nepoznávala. Nastoupil úplně jiný tým, který se snad v šatně potkal poprvé, zápas podle toho aspoň tak vypadal. Doufejme, že už nás nic podobného v sezoně nepotká,“ uvedla Linda Galušková.

Kromě produktivity sužovaly plzeňské házenkářky absence. „Neustále se potýkáme se zraněními a nemocnými. Když se někdo vrátí, někdo jiný zase odpadne. Pořád se vlastně sehráváme,“ prohlásila.

Linda Galušková patří v týmu k nejzkušenějším, většině házenkářek Plzně je totiž od 17 do 21 let.

„Horší produktivita může být i tím. Holky jsou ještě nevyhrané, dorostenky hrají MOLku poprvé. Nicméně ukazují, že na to mají, ale ještě si tolik nevěří. Za rok, dva to bude lepší,“ věří kapitánka družstva DHC Plzeň.

Produktivita stojí hlavně na Veronice Fenclové a juniorské reprezentantce Simoně Schreibmeierové.

„Říkáme si, abychom to nenechávaly jen na holkách, ale ve většině případů to dopadne tak, že je to opět na nich. Když se netrefí ostatní spojky, doufáme, že nám to Veronika a Simona odstřílí. Což po holčině, které je osmnáct (Schreibmeierová, pozn. aut.), úplně chtít nemůžeme,“ konstatovala Galušková.

První zápas jarní části sezony odehraje DHC Plzeň 6. ledna doma se Zlínem. „Radši bych hrála hned. Na druhou stranu nám chyběla fyzička a síla a na tom budeme pracovat, abychom se vrátily do formy,“ uzavřela.

