V poslední minutě zápasu s Jičínem vstřelil plzeňský obr Daniel Bláha jubilejní desátou branku. A byl to právě 18letý mladík kdo se největší měrou podílel v úvodu zápasu na obratu skóre z 2:3 na 11:3, pět branek z jedenácti šlo na jeho konto. Talent tým Plzeňského kraje nakonec domácí extraligovou premiéru vyhrál jasně 34:24.

„Pochvala patří i spoluhráčům. Díky nim já můžu dávat góly a pomůžu tak týmu.,“ říkal Daniel Bláha po utkání skromně novinářům.

Je to úleva, že máte po úvodním zaváhání ve Frýdku (22:23) první body?

Je, chtěli jsme vyhrát a ukázat, že ve Frýdku jsme jenom neměli svůj den. A myslím, že se to povedlo.



Rozhodli jste hned v prvních minutách, kdy jste rychle otočili průběh skóre?

Pomohlo to, i když ten úvod nebyl podle našich představ. Ale pak jsme dali do hry všechno a soupeři už jsme jen brankově utíkali.



Bylo to i tím, že jste na tom zdravotně lépe než ve Frýdku? Máte více sil?

Vrátil se Honza Stehlík a lépe už na tom byli i další hráči, kteří šli ve Frýdku do zápasu rovnou z postele a hned to bylo na kvalitě znát. I díky tomu jsme hráli lépe.



Bylo tam ještě něco jinak, kromě zdravotního stavu?

Jinak… Hlavně jsme předváděli naší házenou. Ve Frýdku to byl to první zápas, teď už jsme se rozehráli.



Vy jste nasázel soupeři deset gólů, ale jedna z prvních ran šla těsně vedle. Zdá se, že vás to ale nijak neznejistilo?

Nesmím se nechat zastrašit jednou ranou vedle. To se stane, taková je házená. Příště do toho musím jít znova, trefit bránu, dát gól.



V příštím kole vás čeká o poznání silnější soupeř než Jičín, v úterý 24. září jedete do Lovosic…

Za normálních okolností by nám to asi vadilo, ale vzhledem k tomu, jakou máme marodku, to asi spíš vítáme. Ale chceme tam vyhrát.



Jak vy se udržujete, aby se vám vyhnuly nemoci?

Snažím se co to jde, beru vitamín C. Snad nic nepřijde.



A jak zvládáte, že jste v létě byl i na juniorském Euru a prakticky jste neměl volno?

Je to náročné. Trenéři mně dali pár dnů volno, abych z režimu vystoupil, vyčistil si hlavu. Psychicky mně to pomohlo, od začátku sezony jdu do toho na sto procent.