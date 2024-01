Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje, úřadující čeští šampioni, prohráli i druhý přípravný s německým soupeřem. Osmému celku druhé bundesligy HC Elbflorenz Dresden podlehli 30:27, přestože téměř po celý zápas vedli. Ještě pět minut před koncem 31:32.

Chorvatský házenkář v plzeňských službách Marko Čurčič střílí na branku německého Aue (34:38) v úterním přípravném zápase. V pátek prohrál Talent tým Plzeňského kraje i s Elbflorenz Dresden 31:32. | Foto: Petr Eret

„Mrzí to hodně, protože jsme si nechali vítězství utéct vlastními chybami. Těch se musíme vyvarovat,“ litoval plzeňský házenkář Martin Říha.

„Za týden jedeme do Karviné a tam by nás to mohlo stát body,“ připomněl, že už v sobotu čeká Talent šlágr extraligy. Ještě předtím přivítá ve středu od 18 hodin Jičín.

Euro házenkářů o vlásek Blechovi uniklo, teď ho čeká boj o záchranu

Proti týmu Elbflorenz plzeňský Talent vedl až 15:8, ale ještě v první půli hosté jeho náskok stáhli a v závěrečné pětiminutovce strhli vítězství na svoji stranu.

Předtím v úterý český mistr prohrál i s Aue 34:38.

„Oba týmy mají velmi dobrou úroveň. Pro nás to byl skvělý test, zajímavá konfrontace,“ pochvaloval si navzdory dvěma porážkám i Petr Štochl, kouč Talent týmu Plzeňského kraje.