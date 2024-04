Česká reprezentace házenkářek se vrátí po dvou letech do Plzně. Tehdy na západě Čech slavily senzační vítězství nad olympijskými šampionkami z Francie (31:30). Teď tady přivítají v neděli od 18 hodin na závěr kvalifikace Portugalsko a můžou v zápase zpečetit postup na prosincové Euro.

Markéta Jeřábková v posledním zápase mistrovství světa, v němž české házenkářky prohrály s Černou Horou (24:28) a obsadily tak konečné osmé místo. | Foto: Česká házená/David Švarc

Navzdory dvěma porážkám s Nizozemskem v minulém kvalifikačním okně na přelomu února a března (29:30 doma v Praze a 25:42 venku – pozn. aut.) mají skupinu dobře rozehranou. Drží druhé postupové místo.

Předtím zvládly ve Zlíně úvodní zápas s Finskem (31:21) a vyhrály i na horké půdě v Portugalsku (30:26).

Teď přivítá stejné soupeřky v opačném gardu, ve čtvrtek hrají ve finském Vantaa, odkud se v pátek přesunou do Plzně, aby v městské hale na Slovanech přivítaly Portugalsko a všichni doufají, že se bude znovu slavit.

„Potřebujeme ta dvě vítězství teď potvrdit, abychom postoupili na Euro,“ vzkázal z reprezentačního srazu pro Českou televizi Daniel Čurda, asistent dánského trenéra Benta Dahla.

Národní tým se sešel v pražských Řepích v pondělí, odkud se včera vydal do Helsinek. Po zranění se vrací kapitánka Veronika Malá.

Oproti dvojzápasu s Nizozemskem je v nominaci také Veronika Andrýsková (vážné zranění), naopak na poslední chvíli vypadla zraněná pivotka Anna Jestříbková.

Zvlášť pikantní zápas čeká největší hvězdu českého výběru Markétu Jeřábkovou, hráčku dánského Ikastu, která se vrací do rodného města. Z Plzně pochází i další reprezentantky Dominika Zachová, Julie Franková a Katka Dresslerová. Brankářka Karin Řezáčová zase chytala interligu za DHC Plzeň.

V nominaci nechybí ani další házenkářky působící v zahraničí včetně Kamily Kordovské, Markéty Šustáčkové, Anny Frankové, Sáry Kovářové nebo Charlotte Cholevové.

Diváci se mají na co těšit, vstupenky jsou ještě k dispozici v síti Ticketstream.

Česká nominace - brankářky: Kudláčková (Slavia Praha), Novotná (Házená Lázně Kynžvart), Řezáčová (Baník Most). Pravá křídla: Zachová (Most), A. Franková (Metzingen, Něm.). Pravé spojky: Kovářová (Lublin, Pol.), Šustáčková (Molde Elite, Nor.), Cholevová (Râmciu Vâlcea, Rum.). Střední spojky: Kuxová (Baník Most), J. Franková (Slavia Praha). Levé spojky: Jeřábková (Ikast, Dán.), Kordovská (Plan de Cuques, Fr.), Desortová (Dunajská Streda, SR), Andrýsková (Neckarsulm, Něm.). Levá křídla: Malá (Bietigheim, Něm.), Stříšková (Baník Most). Königová (Lázně Kynžvart). Pivotky: Stellnerová (Sokol Písek), Dresslerová (Lázně Kynžvart).