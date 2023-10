Dá se o něm říct, že nikdy není spokojený. Při každém rozhovoru s novináři brankář Talent týmu Plzeňského kraje Filip Herajt totiž sebemrskačsky prohlásí, že si vždy bude vyčítat některé nechycené rány, i když na jeho hlavu prší ze všech stran chvála. Sedmadvacetiletý házenkář byl k sobě kritický i po skvělém představení proti střelcům Karviné, kterou Herajtovou zásluhou Talent porazil 28:22.

Filip Herajt. Brankář Talent týmu Plzeňského kraje při extraligovém utkání v Kopřivnici. | Foto: KH Kopřivnice

„Nikdy nejsem spokojený úplně stoprocentně,“ potvrdil v neděli Filip Herajt.

Poznáte, že se vám v zápase bude dařit?

Během prvních deseti minut to poznám. Proti Karviné mně pomohlo pár úspěšných zákroků a pak to vypadalo tak, jak to vypadalo.

Ve skvělých zákrocích jste se předháněli s karvinským Martinem Galiou…

Divím se, že jsme neprohrávali, protože Galoš toho hodně pochytal. Mám radost, že jsme vyhráli, i když Galoš podal super výkon. Ve druhé půli jsme si naštěstí začali více věřit v koncovce a Karviné jsme odskočili.

Odchytal jste nejlepší zápas sezony?

Určitě. Zatím se mi příliš nedařilo, a proto doufám, že jsem se tímto zápasem dostal do formy.

Vyhecují vás zápasy proti Karviné více?

Ano. V hale je narváno a diváci mě také ženou k lepším výkonům. Děkuju jim, že přišli.

Talent vyhrál a sesadil Karvinou z čela tabulky

Věříte si na Karvinou i díky tomu, že se vám proti ní povedlo finále play-off 2023?

To, že se mi předtím v play-off s Karvinou dařilo, mně dodalo sebevědomí. Protihráče dobře znám, protože mnoho let za Karvinou hrají stejné tváře. To je ale oboustranné, máme se vzájemně načtený.

Na první dvě sedmičky Karviné vás vystřídal Karel Šmíd. Od koho tato volba vzešla?

Ode mě. Kája je specialista na sedmičky, v Jičíně chytil čtyři. Proti Karviné bohužel obě nechytil, ale sáhl si na balon. Tak jsem na další sedmičku zůstal v bráně. Zkusil jsem více zalézt na brankovou čáru a naštěstí to vyšlo.

Už jste někdy chytil sedmičku do obou rukou?

Asi jo, ale bylo to při přehozu.

Vybavíte si ještě nějaké zákroky ze zápasu s Karvinou?

Dvojzákrok proti Solákovi. Mám radost, že se povedl, i když Solák to měl těžké. Nejprve střílel z dálky, pak už byl pod tlakem, protože v běhu musel naskakovat na brankovišti a měl málo času se rozhodnout. Naštěstí mě trefil.

V tabulce jste první. Je to vzpruha, nebo to na začátku extraligy ještě nehraje roli?

Je to důležité. Doma s Frýdkem jsme ztratili bod. Zpočátku se nám nedařilo podle představ, ale doufám, že se nám bude dařit tak jako proti Karviné.

