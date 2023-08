První přátelský zápas proměnili házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje ve vítězství 31:28. Pátečním soupeřem českých extraligových mistrů byl celek druhé německé bundesligy Aue.

Letní příprava házenkářů Talent tým Plzeňského kraje. Martin Říha (třetí zleva) při kondičním tréninku na atletickém stadionu v Plzni-Skrvrňanech. | Foto: Talent Plzeň handball

„Aue je velmi kvalitní soupeř, výhra se samozřejmě počítá a motivuje nás do dalších zápasů, abychom měli stoprocentní bilanci v přípravě. A na konci srpna vlítli v prvním kole extraligy na Lovosice a otevřeli sezonu výhrou,“ řekl Martin Říha, střední spojka Talentu.

Dvaadvacetiletý házenkář si z klíčové pozice střední spojky zvyká na nové spoluhráče. I když… „S Leo Kaplanem a Martinem Novým jsme hráli od žáků a za muže ve Strakonicích, takže s nimi jsme na sebe zvyklí a ve spolupráci nebyl problém. S Markem Čurčičem probíhala spolupráce také bezvadně. Marko naslouchá, snaží se porozumět všem věcem a mně se s ním hraje velmi dobře. Bylo to pro něj těžké, protože hrál první zápas, takže je jasné, že pár střel nevyšlo, ale jinak skvěle zapadl do našeho systému,“ uvedl Říha.

První přátelský zápas po třech týdnech letní přípravy vzbuzoval očekávání, jak si tým sedne po odchodech klíčových hráčů.

„Byl jsem příjemně překvapený, útok i obrana nám šlapaly. Myslím si, že jsme předvedli velmi dobrý výkon,“ potěšilo házenkáře.

Trenér Štochl o ztrátě opor, posilách, Talentu ve druhé lize a neúčasti v Evropě

„Jelikož jsme v přípravě, tak nohy samozřejmě bolí, ale máme volné víkendy, abychom zregenerovali. V týdnu máme rehabilitace. Nohy bolí, ale zátěž je adekvátní té přípravě,“ dodal Martin Říha.

Už v pondělí od 16 hodin v Praze-Řepích hrají plzeňští házenkáři druhý zápas, a to proti týmu první rakouské ligy Handball Tirol.

Talent si tradičně domluvil přípravné zápasy se zahraničními soupeři.

„Konfrontaci se zahraničními týmy vítáme. Jelikož tuto sezonu nebudeme hrát evropské poháry, tak je super, že se v přípravě můžeme poměřit s kluby z ciziny. Máme motivaci se předvést, zápasy s evropskými kluby nám dají mnohem víc než utkání s týmy z Česka. Konfrontace se zahraničními mužstvy je to nejlepší, co můžeme udělat pro to, abychom se zlepšili,“ je přesvědčen Říha.

