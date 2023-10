V sobotním utkání devátého kola extraligy házené mezi domácím Talent týmem Plzeňského kraje a brněnskými Maloměřicemi dojde na bratrský střet Jakuba a Vojtěcha Doudů. Zápas se hraje od 19 hodin v hale na Slovanech.

Jakub Douda (vpravo). | Foto: Hynek Sladký

O šest let starší plzeňská spojka Jakub doufá, že gólman Vojtěch přijede do Plzně. „Snad neonemocní nebo se mu něco nestane, protože on je trochu hypochondr. Rozhodně ho nebudu šetřit. Počítám, že mě bude mít trochu načteného. Zatím jsme se nehecovali, asi se bojí,“ řekl ve čtvrtek se smíchem házenkář Talentu Jakub Douda.

První Plzeň je proti předposledním Maloměřicím jasným favoritem. „Ale nesmíme podcenit žádného soupeře. S našimi ambicemi bychom měli Maloměřice smáznout, uvidíme, v jakém budeme zdravotním stavu,“ uvedl 29letý univerzál.

„Doma chceme vyhrávat, ale s Frýdkem jsme hráli také doma a jak to dopadlo,“ varoval Jakub Douda.

Talent chce zápas proti Maloměřicím brzy rozhodnout