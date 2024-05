Čtyři kola před koncem divizní skupiny A mluví matematika jasně. Jeden bod chybí fotbalistům Petřína k tomu, aby mohli začít slavit postup do třetí ligy. Případně jakékoliv zaváhání druhé Aritmy rovněž bude znamenat, že divizní titul plzeňskému týmu nikdo nevezme. Proti Petřínu bude stát v sobotu rezerva Příbrami. Ta se stejně jako druholigový A tým namočila do záchranářských bojů.

Fotbalisté Petřína (na archivním snímku v červených dresech) jsou jen krůček od postupu do třetí ligy | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Nervozitu cítíme. Doufáme, že Příbram nepřijede v žádné zázračné sestavě, když hraje áčko v ten samý den o záchranu. Každopádně se soustředíme především sami na sebe. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli,“ říká odhodlaně trenér Petřína Radek Vodrážka.



Přestože je vidina postupu na spadnutí, ohledně případných oslav zůstávají na Slovanech opatrní. „Nic připraveného nemáme. V celém klubu jsme nastavení všichni stejně. Když to teď zvládneme, můžeme pak slavit čtyři týdny v kuse. Osobně o ničem nevím a myslím, že se nic nepřipravuje. Jsme pověrčiví, pokorní a soustředíme se naplno na tento zápas,“ pokračuje kormidelník lídra divize.

Případný postup do třetí ligy by pro Petřín znamenal historický milník. „Je to přes třicet let, co jsme byli nejblíže třetí lize. Tehdy jsme prohráli v rozhodujícím zápase s Českými Budějovicemi 0:5. A cítíme, že je to hodně blízko. Máme čtyři pokusy, k tomu i Aritma by musela čtyřikrát vyhrát. Navíc po posledních výsledcích a zvláště po zápase v Jindřichově Hradci vidím, že jsme správně nastavení,“ dodává Radek Vodrážka.

JISKRU DOMAŽLICE ČEKÁ UTKÁNÍ JARA

Klíčový souboj čeká v neděli třetiligové Domažlice. Svěřenci trenéra Pavla Horvátha míří v sobotu na půdu vedoucí rezervy pražské Slavie. Ta má momentálně nad druhými Chody tříbodový náskok. Pokud tedy chtějí Domažlice ještě promluvit do boje o první místo ve své skupině, musí nutně na Slavii bodovat, a to nejlépe za plný počet bodů.



„Zápas se Slavií B bude mít obrovský náboj a bude to utkání jara. Případné posily Slavie z A týmu? Někteří z nás hrajeme třetí ligu jedenáct dvanáct let a viděli jsme, že někdy nedělá dobrotu, když B tým nabijete zvučnými jmény z prvoligového áčka. Porazili jsme takhle Spartu B i Viktorii Plzeň B,“ vysvětluje útočník Jiskry Petr Došlý.

Na duel se Slavií se těší i obránce Václav Procházka. „Vyhráli jsme nad béčkem Budějovic, což je povzbuzení. Ztrácíme tři body, ale můžeme si to s ní rozdat o celkové prvenství,“ dodává bývalý ligový fotbalista.

Fotbalový program:

FORTUNA ČFL, skupina A – sobota 10.30: Č. Budějovice B – Viktoria Plzeň B, 14.30: FK Robstav – Karlovy Vary, neděle 10.15: Slavia Praha B – Domažlice. FORTUNA divize A – pátek 18.00: Klatovy – Komárov, sobota 10.15: Petřín Plzeň – Příbram B, Aritma Praha – Doubravka, Č. Krumlov – Tachov, Mariánské Lázně – Rokycany, neděle 17.00: Domažlice B – Jindřichův Hradec. Krajský přebor – pátek 18.00: Petřín Plzeň B – Holýšov, sobota 14.00: Košutka – Chotíkov, 18.00: Rapid Plzeň – Horní Bříza, Nýrsko – Mýto, Nepomuk – Zruč, Lhota – Kaznějov, Černice – Stříbro, neděle 18.00: Radnice – Vejprnice. I. A třída – sobota 10.15: Dobřany – Luby, Tlučná – Staňkov. 14.00: Tlumačov – Bolevec, 15.00: Horšovský Týn – Křimice, 18.00: Chlumčany – Kralovice, Žákava – Sušice, neděle 16.00: Malesice – Slovan Plzeň, 17.00: Smíchov – Koloveč. I. B třída, skupina A – sobota 14.00: Dlouhý Újezd – Postřekov, Merklín – Chotěšov, 15.00: Chodov – Koloveč B, 17.00: Planá – Mrákov, 18.00: Krchleby – Bor, neděle 14.00: Stráž – Stod, 15.00: Klenčí pod Čerchovem – Kdyně. I. B třída, skupina B – sobota 10.30: Spálené Poříčí – Hrádek, 14.00: Starý Plzenec – Chanovice, 16.00: Strážov – Klatovy B, 17.00: Horažďovice – Švihov, Svéradice – Losiná, neděle 16.00: Bolešiny – Měcholupy, 18.00: Mochtín – Blovice. I. B třída, skupina C – sobota 14.00: Zruč B – Vejprnice B, 17.00: Zbiroh – Horní Bříza B, 18.00: Dýšina – Úněšov, Město Touškov – Plasy, Chrást – Volduchy, Mladotice – Rokycany B, neděle 18.00: Mýto B – Strašice.

