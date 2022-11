„Optimálně se v závěru necítil asi ani jeden z hráčů,“ připustil po ligové derniéře i plzeňský kouč Michal Bílek.

V týdnu se navíc obránce Jemelka podrobil operaci ramena. Ale jinak trenér Viktorie věří, že 19. prosince budou ostatní marodi fit.

„Všichni marodí už tak dlouho, že by měli být na začátek přípravy k dispozici,“ pronesl kouč Bílek lakonicky.

Pojďme se ale podívat, jak to s jednotlivými borci po zdravotní stránce vypadá.

Sýkora maká v posilovně

Nejdále se zdá být záložník Jan Sýkora, jehož vyřadil faul Olayinky už v šesté minutě šlágru se Slavií (3:0). Pár minut nato opustil trávník s bolavou grimasou. Závěr zápasu už pak sledoval o berlích, s ortézou na koleni.

Tu už však odhodil a začal s tréninkem, často bývá k vidění v posilovně Doosan Areny. Pracuje na tom, aby se vrátil v plné síle. Před zraněním měl skvělou formu, na Camp Nou dal gól Barceloně, které fandí.

Kopis už si s Brnem zahrál

Ještě lépe se na tom zdál být Jan Kopic, který během podzimu dvakrát stál kvůli svalovému zranění. V předposledním utkání dokonce proti Zbrojovce Brno naskočil na posledních 10 minut.

„Honza absolvoval dva tréninky, cítil se dobře. Vzali jsme ho na lavičku s tím, že pár minut by mohl zvládnout. Jsem rád, že do toho zasáhl,“ řekl pak trenér Michal Bílek. Jenže na závěr v pražském Ďolíčku s Pardubicemi už nebyl ani na lavičce. Snad se i on dá brzy do kupy.

SNAJPR KLIMENT CHYBĚLKdyž v létě přicházel, budilo to nejistotu. Jenže útočník se zkušenostmi z bundesligy i polské ligy prokázal, že má kvalitu. V domácí odvetě s Karabachem vystřelil druhým gólem viktoriánům postup do Ligy mistrů.

Ale zároveň tím začaly jeho zdravotní lapálie, už tehdy skóroval s natrženým stehenním svalem. Marodil s tím téměř dva měsíce.

A když se vrátil, zase řádil. Dal gól Bayernu, čímž oslovil i bavorského kouče Nagels᠆manna. „Už jenom to, že mě zná, je velká pocta,“ vyprávěl pak 29letý forvard v mixzóně novinářům.

Radost mu však nevydržela dlouho, skóroval i o pár dnů později v české lize proti Baníku, ale chvilku nato si obnovil svalové zranění.

Další tři absence byly v defensivě

Většinu podzimu promarodil i zkušený obránce Radim Řezník, který má vleklé problémy s podkolenní šlachou. Utkání Ligy mistrů na milánském San Siru nedohrál kvůli svalovému zranění stoper Tijani a zraněný je i jeho kolega Filip Kaša.

Stihnou všichni start zimní přípravy 19. prosince?