Jako mentor se necítím, řekl Hejda. Pak prodloužil v Plzni smlouvu

Baník Most/Souš měl hned v první minutě velkou šanci, kdy se po chybě Musy řítil sám na branku, ale dobrou příležotost nedal. Na druhé straně naopak hosté vyhlavičkovali po jedné ze šancí Robstavu míč z prázdné branky. Domácí v prvním poločase zkoušeli hru se dvěma útočníky, vedle Štursy nastoupil osmadvacetiletý Pavel Vandas, jenž hrál na podzim druhou ligu za Líšeň. „Vrací se po zranění, zatím s námi trénuje a uvidíme, jak to všechno dopadne. Jeho situace se teprve bude řešit,“ upřesnil trenér Purkart.

Hra jeho týmu se dvěma hroty se mu celkem zamlouvala. „Ukázalo se, že je dobré hrát tímhle systémem. Na některé soupeře a do určitých fází zápasů by to mohlo platit, nezklamalo mě to,“ říkal kouč Robstavu.

I do druhé půle vstoupil Robstav špatně, brzy inkasoval. Za hosty se prosadila izraelská posila Elad Liad, který bude v Souši na jaře hostovat z pražského Motorletu. „Po inkasované brance jsme měli mírnou převahu, bylo tam hodně standardek a po jedné z nich Kraml vyrovnal. Pak už se hrálo nahoru dolů, obě mužstva mohla strhnout vítězství na svoji stranu, ale nikomu už se skórovat nepodařilo,“ doplnil trenér Purkart s tím, že už se mu pomalu začíná rýsovat sestava pro třetiligové jaro.

Durosinmi je po další operaci, sezona pro něho skončila, prozradil Šádek

V týmu zatím zůstává i 24letý senegalský fotbalista Souleymane Aw. „Z osmdesáti procent už jsem rozhodnutý, když si to tedy někteří nepokazí. Takže mám polojasno,“ usmál se 54letý kouč Robstavu. Je připravený jít do jara s hráčským kádrem, který má momentálně k dispozici. „Máme odehráno poměrně dost zápasů s kvalitními soupeři a ukázalo se, že mančaft má kvalitu. Ale ještě jsou tři týdny do startu soutěže, když se naskytne nějaká příležitost nebránili bychom se, ale muselo by nám to dávat smysl,“ doplnil Purkart.

Už ve středu prověří Robstav druholigová Příbram, hrát se bude od 17.30 hodin na umělé trávě v Přešticích. Stejně jako v sobotu ve 13.30 proti divizním Katovicím. V sobotu 24. února pak už bude na řadě generálka ve Velvarech.

Viktorce budu i dál držet palce, vzkázal Bucha ze zámoří