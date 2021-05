Stejně jako v závěru podzimu i jaro končí fotbalisté Viktorie Plzně prachbídně. Ve čtvrtém zápase v řadě nedokázali vyhrát, pod novým trenérem Michalem Bílkem padli i podruhé. Tentokrát v pražském Ďolíčku, kde našel azyl prvoligový nováček z Pardubic.

„Náš výkon dneska nebyl hodný Plzně. Hráčům jsem to hned po zápase v kabině řekl, takhle nejde pokračovat dál,“ prohlásil trenér Michal Bílek po porážce s Pardubicemi (0:3). „Je potřeba hrát srdcem, to je základ. V Plzni jsou dobří fotbalisté, to jsem říkal už několikrát, ale je potřeba přidat, pokud se chceme posunout dál,“ doplnil 56letý kouč plzeňské Viktorie.

Jeho tým rozhodně v neděli odpoledne nepřipomínal tým, který se pere o účast v kvalifikaci evropských pohárů. Místo, aby viktoriáni využili pátečního zaváhání Liberce, který doma jen remizoval se zachraňující se Zbrojovkou Brno (1:1), ztratili všechny body.

Dvě kola před koncem už mají na pátém místě před dotírajícím Libercem náskok pouhého bodu. Situaci tak mají nadále ve svých rukou, ale nutně potřebují zabrat.

Pokud vyhrají poslední dva ligové zápasy doma s Ostravou a v Opavě, v létě můžou zabojovat o Evropu. Šanci mají i ve finále domácího poháru MOL Cup, v němž ve čtvrtek vyzvou od 17 hodin ve svojí Doosan Areně pražskou Slavii. Ale, že by měli při současné formě šanci uspět?

Zdroj: Luboš Jeníček

No nevím… V neděli začali viktoriáni sice aktivněji, ale gólově se prosadit nedokázali. Když už dostal Ondrášek míč do sítě, stál Ba Loua předtím v ofsajdu. A tak nováček z Pardubic postupně hru vyrovnal a po půlhodině hry musel vytáhnout parádní zákrok při šanci Kostky plzeňský brankář Staněk.

Pohroma pro Viktorii přišla v závěru první půli, když se nejprve dostal lehce ke střele zpoza šestnáctky Ewerton, gólman Staněk ji vyrazil jen před Cadua, jenž nikým neatakován uklidil míč do sítě – 1:0.

A bylo i hůř, protože po zákroku na Tischlera musel předčasně pod sprchy plzeňský stoper Kaša. Ewerton z následného trestného kopu těsně minul branku.

Po přestávce nový plzeňský kouč Michal Bílek překvapivě stáhl ze hřiště jediného útočníka Ondráška a na hrot vysunul mladého Šulce, jenže se však pral s přesilou na straně Pardubic.

Viktoriáni v oslabení na zvrat neměli. V 67. minutě naopak chyboval střídající Hybš, střelu Solila ještě brankář Staněk vyrazil, ale Černý se po něm vrhl a hlavou zvýšil na 2:0. Zmar plzeňské Viktorie podtrhl v samotném závěru střídající Surdzyn, který dal po dalším zaváhání plzeňské defenzivu výsledku podobu debaklu – 3:0.

Pardubice - Viktoria Plzeň 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 44. Cadu, 67. Černý, 88. Surzyn. Rozhodčí: Julínek – Podaný, Vaňkát. ŽK: Ewerton – Kaša. ČK: Kaša (45.). Diváků: 259.

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Kostka, Tischler (84. Surzyn), Solil, Ewerton (88. Sláma) – Černý (74. Huf).

Viktoria Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Hejda, Falta – Bucha (63. Káčer), Kalvach (83. Kayamba), Čermák (74. Mihálik) – Ba Loua (46. Hybš), Ondrášek (46. Kovařík), Šulc.