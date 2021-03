„Šel jsem do toho znovu proto, že se skupinou lidí, s kterou jsme do toho před dvěma roky šli, jsme si sedli a dobře jsme spolupracovali. Každý myslím z toho měl dobrý pocit. Věřím, že na to navážeme,“ říká Milan Froněk, jenž doufá, že se nyní zlepší komunikace s krajským fotbalovým svazem.

„Byli jsme takoví odstrčení. Bylo nám řečeno, že je nezajímáme a ať si děláme v pralese, co chceme. Byl bych rád, kdyby se teď zlepšila spolupráce nejen s krajem, ale i dalšími okresy,“ pokračuje upřímně nově zvolený předseda. Ten by byl i rád, pokud by se pod okres vrátily i některé mládežnické soutěže.

„V žácích a dorostu hrají v krajských soutěžích kluby, které to dávají horko těžko dohromady. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby se utkávaly jen s týmy v rámci okresu, které jsou na tom podobně,“ vysvětluje Froněk, jenž by byl také rád, pokud by se zachovalo odměňování rozhodčích, které má nyní na starosti FAČR.

„Mluvilo se o tom, že by to měly zase platit samy kluby, což by přineslo nemalé náklady. Takhle by mohly využít peníze na jiné účely,“ dodává Milan Froněk.