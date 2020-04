Kvůli epidemii koronaviru se zastavil život ve všech sportovních klubech a fotbalové pažity tak leží v tomto období nezvykle ladem.

Netýká se to však samotných fotbalistů, kteří se dlouho připravovali, kdyby se znovu rozběhla jarní část sezony.

„Hráčům jsem poslal, co by měli přibližně dělat, ale věřím, že jsou dostatečně zodpovědní a vědí, že se musí fyzicky udržovat,“ spoléhá na své svěřence trenér divizní Doubravky Zbyněk Kočí. Teď už je ale všechno jinak, v úterý byly veškeré nižší fotbalové soutěže ukončeny.

Sportovní život se zastavil i v nižších věkových kategoriích.

„Děti si řídí jejich trenéři a zveřejňují případně videa se cvičeními. Zároveň si ale myslím, že malí fotbalisté nevydrží sedět celý den jen doma. Rodiče jsou určitě také rádi, když jsou venku,“ říká s úsměvem kouč plzeňského celku.

Divize i krajský přebor se zastavily hned po prvním jarním kole. Pokračovat budou až na podzim, tento soutěžní ročník byl předčasně ukončen.

„Trénovali jsme v zimě přes dva měsíce a je smutné, že to přijde vniveč,“ mrzí Kočího.

Jisté je to, že neutěšené období může výrazně zamíchat s fungováním fotbalových klubů a jejich ambicemi.

„Nás se to myslím tolik nedotkne, stejně tak i třeba Petřína, který rovněž spoléhá na vlastní odchovance. Otázka je, jak to ovlivní týmy, které dávají do fotbalu více peněz, kupují hráče odjinud a stojí na jednom sponzorovi. Zároveň to ale může přinést i zkvalitnění soutěží. Nikdo neví, co to přinese například v Německu, kde působí velké množství českých hráčů v nižších soutěžích. Může se stát, že se vrátí hrát fotbal zpět do Čech, pokud by tamější kluby již neměly tolik finančních prostředků,“ nastiňuje možný scénář kouč Doubravky.