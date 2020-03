Pak už se odchovanec karlovarské Lokomotivy, který už nakoukl i do kabiny áčka Viktorie, zase soustředí na boje v červenomodrém dresu.

Vy jste skočil z dorostu rovnou mezi dospělé v ČFL. V čem pociťujete největší rozdíl?

Jednoznačně v rychlosti, práci s míčem a potom je tam také více soubojů. Jde o body, postavení v tabulce, nedbá se jenom na herní projev, zápasy jsou víc svázané taktikou. V dorostu byla hra živelnější, nahoru dolů. Musím říct, že mezi dospělými mě to baví víc.

S plzeňskou Viktorií jste si na podzim 2018 zahrál i juniorskou Ligu mistrů. Jaké to bylo nastupovat proti mladíkům z Realu nebo AS Řím?

Skvělý zážitek! Viděli jsme srovnání fotbalu v Česku a v předních zahraničích klubech. Zjistili jsme, jak to tam chodí, v čem máme rezervy.

A v čem tedy zaostáváme?

Zase je to v rychlosti a práci s míčem. Oni mají také lepší možnosti výběru hráčů.

Juniorku Plzně tehdy trénoval Jiří Žilák. Je mezi vámi příbuzenský vztah?

(usměje se) Nene. Ale často se mě lidi na ptají, jestli máme něco společného. Jde o shodu příjmení.

V zimě jste trénoval s áčkem, dokonce jste naskočil i do dvou přáteláků. Jaké to je?

Pro mě to byl splněný sen, že jsem si mohl obléknout dres Viktorky a nastoupit za áčko. Bylo to něco neskutečného a moc jsem si to užil. Odměna za dosavadní práci a doufám, že se to bude opakovat, že se tam prosadím natrvalo.

Je teď právě toto nejbližší sen dostat se do prvoligového kádru Viktorie? Nebo míříte ještě výš?

Prvotní je samozřejmě Viktorka. Ale sen je jednou si zahrát v zahraničí. Líbí se mi anglická liga. To by byl vrchol.

Nedávno jste na Ostrovech hrál za reprezentační devatenáctku ve Skotsku. Jaké to jsou pocity?

Je to neuvěřitelný pocit. Jsem vždycky hrdý, když tam stojím v národním dresu a slyším naši hymnu. To je něco nepopsatelného. Nás teď na konci března čeká kvalifikace o mistrovství Evropy. (soupeři jsou domácí Nizozemsko, Švýcarsko a Finsko, postupuje vítěz – pozn. aut.)

Ještě předtím vás ale čeká start ČFL s béčkem Viktorky. Po podzimu jste čtvrtí. Jaký bude cíl do odvet?

Chceme zabojovat o vyšší příčky, ale hlavním úkolem nás všech je, abychom si zvykli na dospělý fotbal, zlepšovali se také individuálně.