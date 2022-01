Však také ve středu naskočil do druhé půle s kapitánskou páskou na paži. A hlubokým hlasem dirigoval spoluhráče. Vyhecoval je však jen ke srovnání náskoku Zbrojovky z prvního poločasu. Viktoriáni v přípravě poprvé ztratili, s brněnskou Zbrojovkou doma remizovali 1:1.

Už v sobotu je čeká další příprava, v Luční hostí od 11 hodin Mladou Boleslav.

Viktoriáni v zimní přípravě poprvé ztratili, s Brnem jen remizovali

Jak se vám hrálo proti Brnu, kde jste loni hostoval?

Dobře. (úsměv) Na druhý poločas vysvitlo i sluníčko, takže to bylo příjemné.

Výsledek už tolik ne, je to první ztráta v zimní přípravě…

Brno bylo zatím nejtěžší soupeř, hrálo dobře organizovaně dozadu. Těžko jsme se do nich dostávali.

V těchto dnech jste měli být na soustředění ve Španělsku. Co říkáte na to, že jste zůstali doma?

Je to super, máme tady hřiště s vyhřívaným trávníkem. Nemáme si na co stěžovat. Já s tím nemám vůbec žádný problém.

A také vás asi těší, že už vám skončila nejtěžší část přípravy?

Jo, máte pravdu. Ty první dva týdny přípravy byly náročnější. Teď už to bude víc do rychlosti a taktiky. Určitě už je to příjemnější. (zs, fcv)