Při gólové situaci jste měl hned jasno, že budete ještě přihrávat, nebo jste přemýšlel, že zakončíte sám?

Já jsem se koukl, kde je brána, a zdálo se mi to na střelu ještě dost z úhlu. A když jsem viděl nabíhajícího Buchiče, chtěl jsem mu to dát. Ale netrefil jsem to zrovna ideálně, dával jsem to patou, skákalo to. Bál jsem se, aby to nepřehulil, naštěstí to dobře uklidil.

Vaše bilance v této sezoně je čtyři góly a dvě asistence. Jste s tím spokojený?

Jsem rád, že mám důvěru trenéra. Když jsem zdravý, hraju pokaždé v základu. Ta čísla nejsou ideální, vždycky to může být lepší. Ale dneska to bylo na vítězný gól, snad to bude takhle pokračovat.

Chvilku předtím přitom Ostrava vyrovnala. Vypadalo to, že vás ten vlastní gól nabudil, šancí na vaší straně přibývalo…

Jak tam byla předtím ta strkanice před naší brankou, tak jsme si se Sykym (Sýkora) říkali, že Baník může dát gól jen z nějaké šmudly nebo haluze. A ono se to do puntíku vyplnilo, dali jsme si vlastňáka. Jinak nic neměli, možná jeden dva závary za celý zápas. Naopak my jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem a nakonec to bylo zase jen o gól.

Přestože soupeř neměl pořádnou šanci, byl zápas dlouho otevřený. Čím si to vysvětlujete?

Nevím, těžko říct. Defenzivu máme celkem dobře zmáknutou, spíš někdy nejsme dostatečně aktivní směrem dopředu. Ale dneska byl zápas od začátku v naší režii. Kdybychom přidali dřív druhý gól, uklidnili bychom se a napadalo by to tam.

Vítězstvím nad Baníkem jste odrazili nápor Sparty a teď je jisté, že ji budete mít v nadstavbě doma. Nakolik je to pro vás důležité?

Trenér nás upozorňoval, že když vyhrajeme, máme jisté druhé místo a Sparta bude muset sem. Pro nás je to výhoda s kýmkoliv hrát doma.

Viktoria porazila Baník a uhájila před nadstavbou druhé místo

Naopak vás asi nemine další cesta do Edenu, kde se vám dlouhodobě nedaří…

Jisté to ještě není. Ale když tam pojedeme, tak s tím, že každá série jednou skončí. Sice si to v případě Slavie říkáme už dlouho, ale proč by to nemohlo být zrovna teď…

Pomýšlíte tedy ještě před nadstavbou i na první místo?

Ztrácíme bod, první místo je takový náš sen. Samozřejmě, že koukáme i za sebe a nejvíc na sebe. (úsměv)

Stále zůstáváte ve hře o titul. To si asi po minulé sezoně nedokázal nikdo moc představit. Vy ano, nebo cítíte, že jedete nad plán?

Je možné, že se nám tolik nevěřilo. Já jsem neměl žádné konkrétní plány, chtěli jsme hrát nahoře. Máme to perfektně rozjeté, jen to dotáhnout.

V závěru přišel na hřiště Tomáš Chorý a zase jste hráli na dvě útočné věže. To je velká síla, že?

Kolikrát už nám pomohl, je to vynikající žolík. Ale Bogy (Beauguel) má také spoustu gólů. Pro Tomáše to je asi těžké, když chodí jako střídající hráč, protože se mu teď daří. Ale když hráli v Olomouci od začátku oba, nikdo takový už na lavičce nebyl, aby to zvedl.