Stejně jako v loňském roce se i letos dívají fotbalisté Viktorie Plzeň jen na záda pražské Slavie. Ta vyhrála tři ze čtyř posledních ročníků nejvyšší soutěže. Jen v roce 2018 ji přeskočil právě tým ze západu Čech, ten se předtím radoval i v letech 2015 a 2016. Takže za posledních šest sezon se tyto celky o mistrovské tituly svorně podělily.

Ale v té právě končící měla Slavia od začátku navrch. „Gratuluji soupeři k titulu, zaslouženému titulu. Slavia má velmi kvalitní tým,“ musel uznat i slovenský kouč Adrian Guľa, jenž v zimě usedl v Plzni na trenérskou lavičku místo Pavla Vrby.

Ale zároveň už se s optimismem díval před sebe.

„Nemyslím si, že by to pro nás byl do budoucna nedostižný soupeř,“ řekl na adresu čerstvých šampionů.

„Pro nás je to motivace, čeká nás hodně práce, ale máme se o co opřít. Teď jsme naháněli velmi kvalitní tým a velkou ztrátu,“ připomněl Adrian Guľa, že po podzimu ztráceli viktoriáni úctyhodných šestnáct bodů.

Pod jeho vedením se plzeňští fotbalisté přiblížili Slavii až na šest bodů, ale víc už nedokázali. Po středeční porážce v Edenu (0:1) už mají sešívaní k dobru nedostižných devět bodů.

„Neodehráli jsme špatný zápas, chyběla nám však kvalitnější finální přihrávka,“ viděl kouč příčiny porážky.

Ani pod jeho vedením se tak nepodařilo viktoriánům dát Slavii gól. K podzimní domácí porážce 0:1 přibyla v Edenu nejprve bezbranková remíza a teď znovu prohra 0:1.

„Na jaře jsme oba vzájemné zápasy odehráli venku,“ upozornil kouč Guľa, ale zároveň uznal, že je to problém.

„Pro nás je důležité, abychom dokázali hrát otevřené partie i na hřištích soupeřů, protože kvalifikace evropských pohárů se budou hrát na jeden zápas,“ připomněl, že v létě čeká plzeňskou Viktorii zřejmě složitější cesta do pohárové Evropy. Předkolo Ligy mistrů by měla odehrát na konci srpna.

Ještě předtím byl měl začít nový ročník české ligy.

Jenže tři kola zbývá odehrát z této sezony.

Už v neděli od 16.30 hodin hostí v Doosan Areně pražskou Spartu, týden nato jede do Ostravy a končí 8. července doma proti Liberci.

A nebude teď, kdy už nemůžou být první a na třetí Spartu mají náskok třinácti bodů, problém s motivací?

„To nebude, protože hrajeme dvakrát doma. Už teď v neděli se Spartou, která nás vyřadila z poháru,“ utnul trenér Guľa spekulace.

A přidal ještě jeden důležitý aspekt. „Kdo teď neukáže touhu a vášeň vyhrávat, nebude mít v kádru místo,“ pohrozil trenér Viktorie.

Teprve po utkání s Libercem přijdou dva týdny volna, po nichž se plzeňští fotbalisté znovu vrhnou do práce.

„A já věřím, že příští sezonu budeme ještě silnější,“ pokračoval Adrian Guľa.

„Víme, že nás čeká moc práce, umíme se opřít o naše silné věci, máme kvalitní hráče. Zcela určitě nám pomůže i oživení kádru. Na jaře jsme neustále něco dobíhali, někoho, kdo hrál velmi kvalitně. Je to pro nás motivace do další práce,“ dodal trenér plzeňské Viktorie.

Co bude dál?

Do konce letošního ligového ročníku zbývá odehrát ještě tři kola. Plzeňská Viktoria hostí v neděli od 16.30 hod. pražskou Spartu.

Příští neděli hraje v Ostravě od 17 hodin s Baníkem a soutěž zakončí ve středu 8. července doma od 18.00 proti Liberci. Na jejich druhém místě už to ale nic nezmění.

Druhé místo ve FORTUNA:LIZE zajišťuje viktoriánům start v předkole Ligy mistrů, které by se mělo rozehrát na konci srpna. Oproti předchozím ročníkům se nebude hrát systémem doma – venku, ale na jediný zápas. Výhodu domácího prostředí určí los.

Na víkend 22.-23. srpna je zatím předběžně plánován start FORTUNA:LIGY 2020/2021, zhruba měsíc předtím začne fotbalistům Viktorie Plzeň letní příprava.