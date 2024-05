Plzeňská Doosan Arena hostí po třech letech finále tuzemského fotbalového poháru, domácí Viktoria přivítá ve středu od 18 hodin pražskou Spartu.

fotbal liga Plzeň x Sparta | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Zatímco pro fotbalisty domácí Viktorie Plzeň jde o jedinečnou možnost dosáhnout na trofej, kterou získala naposledy v roce 2010, jejich soupeř pražská Sparta už má v kapse mistrovský titul a teď zaútočí na double.

A protože jde o souboj nesmiřitelných rivalů, budí už teď emoce. V pohotovosti budou nejen fanoušci obou klubů, ale i bezpečnostní složky.

Ve hře je opravdu hodně. „Všichni vnímáme důležitost okamžiku. Je to velký zápas o trofej, kterou chceme zvednout nad hlavu. Uděláme pro to maximum,“ slíbil zkušený plzeňský stoper Lukáš Hejda.

S Viktorií získal pět mistrovských titulu, už předtím měl jeden se Spartou, ale pohárová trofej mu ve sbírce úspěchu chybí. „Moje motivace je tedy maximální,“ doplnil 34letý fotbalista.

Možná si při tom vzpomněl na finále českého poháru mezi stejnými kluby, které přesně před deseti lety vyhrála po remíze 1:1 a následném penaltovém rozstřelu Sparta. „Jako první se mi vybaví nešťastná penalta, po které soupeř v nastavení vyrovnal,“ připomněl Hejda nešťastný zásah Milana Petržely, který pak selhal i při penaltách. „Dlouho to bolelo, ale už je to pryč,“ zavzpomínal plzeňský kapitán.

Tehdy se hrálo na stadionu v pražském Edenu, teď bude finálový zápas MOL Cupu hostit plzeňská Doosan Arena. ale klasické domácí prostředí viktoriáni mít nebudou, neboť oba týmy požene stejný počet příznivců. Pořadatel soutěže Fotbalová asociace ČR rozdělila mezi oba fanouškovské tábory 3335 vstupenek.

Zbytek z více než jedenáctitisícové kapacity stadionu připadne FAČR a partnerům. „I když je to rozdělené půl na půl, je to výhoda. Je to náš stadion, doma si věříme, jsme silní,“ doplnil kapitán Viktorie Plzeň.

Její trenér Miroslav Koubek souhlasí s bookmakery, že favoritem je Sparta. „Ale nás posiluje vědomí, že s nimi umíme hrát,“ říkal kouč Viktorie a připomněl nedávné ligové vítězství 4:0, které jeho tým dosáhl právě v domácí Doosan Areně. „Akusticky to asi nebude hrát žádnou roli, ale pokud jde o znalost hřiště, prostorové vnímání je výhoda na naší straně,“ souhlasil trenér Koubek s kapitánem.

Plzeňská Viktoria je ve finále poháru po třech letech, tehdy v covidové době prohrála v prázdné Doosan Areně se Slavií 0:1, když přišla o vyloučeného Havla.

Sparta si zahraje o pohárovou trofej počtvrté za posledních pět sezon a potřetí za sebou. Zvítězili ale jen před čtyřmi lety, v minulých dvou sezonách proti Slovácku a Slavii neuspěli. Letos už mají jistý titul, teď usilují o zisk double. To se v Česku naposledy povedlo před třemi lety Slavii.

„Mnoho z nás se chce pomstít za prohrané finále nejen v minulém roce, ale i před dvěma lety proti Slovácku. Třetí rok po sobě jsme ve finále a chceme vyhrát,“ prohlásil dánský trenér sparťanů Brian Priske, jenž zažil pouze loňské finále. „Očekávám, že si povedeme o mnoho lépe, než když jsme byli naposledy v Plzni. Ale je to nový zápas, finále, což je vždy něco jiného. Viktorka je silný, fyzicky dobře vybavený tým,“ vysekl kouč Priske poklonu soupeři.

Ale zdvořilosti půjdou stranou, hraje se o hodně. Nejen o pohárovou trofej, ale ve hře je i finanční odměna. Vítěz MOL Cupu získá prémii 1,5 milionu korun, poražený finalista půl milionu.

Kdo se bude radovat?