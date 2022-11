Přitom on už v této sezoně jednou ve stejném kole skóroval, ale to bylo ještě v dresu Hradce Králové, když zvyšoval na 2:0 proti Bohemians 1905. „Nevím, čím to je. Asi by pro mě bylo dobré, kdyby se hrálo pořád čtvrté kolo a já dával góly,“ usmíval se Adam Vlkanova mezi novináři.

Shodou okolností i jeho branka Bayernu Mnichov byla ve 4. kole Ligy mistrů.

Oddechl jste si, že jste prolomil střelecké trápení i ve FORTUNA:LIZE?

Samozřejmě jsem rád, že to tam spadlo. Každý gól potěší. Ale už mnohokrát jsem říkal, že je důležitější vyhrávat a získávat body jako tým.

Jak byste ten svůj gól popsal? Byl to od soupeře ideální dárek?

K prvnímu gólu nám pomohli hosté. Tušil jsem, že to bude Šural dávat hlavou gólmanovi. Obránci to tak většinou řeší, šel jsem do toho a doufal jsem, že to dá hůř. Ukázalo se, že jsem to udělal dobře. Pak už to bylo jen o tom, jestli stihnu zakončit. Naštěstí jsem to tam prorval.

Co bylo rozhodující, že jste Brno porazili 4:0?

Dobře jsme do zápasu vstoupili, měli jsme tam řadu zajímavých situací. Většina zápasu byla v naší režii, byli jsme lepší. Přežili jsme i dvě šance Brna a přidali další góly. Myslím, že je to zasloužená výhra.

Dva z nich dal Tomáš Chorý, který měl být v zápase se Spartou vyloučen. Hodně se o tom psalo, jak jste vnímali situaci kolem něho? Snažili jste se mu pomoct?

Ani jsme mu pomáhat nemuseli, Choras tlak nějak extra neřeší. Šli jsme do zápasu a neřešili, co se stalo. To vůbec ne, chtěli jsme urvat tři body a to se povedlo.

Přesto asi budete souhlasit, že je to pro vás důležitý hráč?

Je. Udrží hodně balonů, vyhraje skoro každý osobní souboj a my pak kolem něho můžeme sbírat. A ještě teď dává hodně gólů.

Vy hrajete hned pod ním, je to ideální spojení, mít vedle sebe takovou věž?

Jo, pro mě je práce sbírat pod ním balony a posílat je na naše rychlé křídelní hráče, kteří chodí za obranu. Zatím nám to vychází, nemůžu si na spolupráci s Chorasem stěžovat.

Osobně se vám také daří? Můžete říct, že máte za sebou nejlepší podzim kariéry?

Byl to skvělý půlrok. Mohl jsem si za Plzeň zahrát Ligu mistrů, byl jsem v reprezentaci a i teď jsme v lize nahoře. Doufejme, že to takhle bude pokračovat a jako Plzeň se udržíme co nejvýše.

Od vašeho příchodu do Plzně jste hrál v drtivé většině v základní sestavě. Jak zvládáte takovou porci zápasů?

Musím se přiznat, že je to znát, cítím únavu. Ale jakmile vstoupím na hřiště, nemyslím na to, vždycky chci odvést to nejlepší pro tým. Za chvilku je konec podzimu, potřebujeme úspěšně dotáhnout poslední zápas s Pardubicemi a pak si odpočineme. Druhá půlka sezony bude trochu jednodušší, zápasů nebude tolik.

Končíte proti Pardubicím, budete proti nim mít jako bývalý Hradečák speciální motivaci?

Hlavní je vyhrát a mít další tři body. Já jsem navíc nikdy ani derby extra neřešil, protože mám půlku rodiny z Pardubic a druhou z Hradce. (úsměv) To bylo zajímavé spíš pro fanoušky a lidi ve městě. Já to bral jako normální zápas.

Už teď je jisté, že Viktoria Plzeň přezimuje na prvním místě. Co na to říkáte?

Jsme strašně rádi. Většina lidí tomu moc nevěřila. My dokazujeme, že je v Plzni pořád velká síla.