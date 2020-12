Cílem je získat další potenciální dárce do Českého národního registru, neboť závažné onemocnění si během koronavirové krize pauzu nevybírá. Každých 35 vteřin přibude na světě jeden člověk se závažným zhoubným onemocněním krvetvorných buněk.

„Za každého nového dárce jsme neskutečně vděční. A v této době je důležité si připomínat, že závažné nemoci jsou stále mezi námi. Tím bych chtěl klubu FC Viktoria Plzeň poděkovat, že nám s touto osvětou pomáhá jak tímto zápasem, tak především dlouhodobě,“ řekl Pavel Jindra, předseda správní rady NTKD a primář hemato-onkologického oddělení FN Plzeň.

I díky podpoře všech viktoriánů mohl nedávno Registr oslavit odběr krvetvorných buněk u jubilejního 800. dárce, což je skvělé číslo! Hledání vhodného dárce je totiž jako hledat jehlu v kupce sena. „Většinou jde o 1 procento z celkového počtu lidí v registru. Čím více členů však budeme mít, tím se toto procento a s ním i šance na zachránění lidského života zvětší,“ vysvětluje Pavel Jindra.

Hráči plzeňské Viktorie nastoupí do úterního utkání s Teplicemi s logem NTKD na dresech.

„Mrzí nás, že fanouškům letos nemůžeme nabídnout přímo na stadionu místo, kde by mohli vstoupit do registru jako tomu bylo v předchozích letech. Rozhodli jsme se tedy pomoci jiným způsobem, a to upozornit na to, že závažná onemocnění rozhodně nemají pauzu a je stále potřeba nových dárců,“ vysvětluje mluvčí klubu Václav Hanzlík.

A jak může pomoci každý z nás?

Vstupem do Registru dárců

Každý zdravý fanoušek ve věku 18 – 35 let může i v této koronavirové době pomoci a stát se členem Registru dárců. Míst, kde lze tento krásný krok učinit, je spousty. A darovat naději na život je přeci ten nejkrásnější dárek, který můžeme dát.

Zasláním dárcovské SMS zprávy

Nadaci lze podpořit jednorázovým odesláním dárcovské DMS. .

Šířením myšlenky a osvěty

Řekněte o tom svým kamarádům a známým. Čím více nás bude, tím větší naději na život můžeme společně darovat.

Více informací najdete na www.fcviktoria.cz.