Souboj o třetí místo dopadl jednoznačně, protože statutární město Plzeň 3 zvítězilo 6:0 nad Stavitelstvím Šmíd.

V základní skupině hrálo šest družstev. Kromě čtyř výše zmíněných ještě Betonové stavby group a Hospodská Plzeň. Obě družstva skončila shodně na 5. až 6. místě. Zajímavostí je, že Betonové stavby group reprezentovaly ženy. „Chlapi z naší firmy to nenechali na nás. Vzaly jsme to jako recesi, protože jsme si myslely, že se chlapi přihlásí, takže je naštveme tím, že se také přihlásíme. Nakonec to ale zůstalo na nás, takže chlapi makají, dělají beton a my hrajeme fotbal,“ vysvětlila s úsměvem kapitánka družstva Ivana Krzanowská.

Do semifinále postoupily dopravní podniky, Škoda Transportation, Stavitelství Šmíd a město Plzeň 3. Dopravní podniky porazily Stavitelství Šmíd 2:1 a Škoda Transportation vyhrála nad městem Plzeň 3 5:2.

Město Plzeň 3 vyhrálo zápas o třetí místo a ve finále zvítězily Plzeňské městské dopravní podniky. „Necítili jsme se jako favorité, ale počítali jsme s medailovým umístěním. Po těžkém finále jsme první, což je super,“ řekl kapitán mužstva René Vávro.

Ve finále padaly i žluté karty. „Bylo znát, že se hraje o hodně a trochu se přitvrdilo. Bylo vidět, že za Škodovku hraje hodně dobrých fotbalistů jako v našem týmu. Hrálo se na krev a šlo o první místo,“ uvedl Vávro.

„Až se převleču, pošlu panu generálnímu řediteli a panu předsedovi představenstva sms zprávu, takže jsem zvědavý na jejich reakce, ale myslím si, že budou určitě nadšení,“ dodal René Vávro.